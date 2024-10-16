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《媽的多重宇宙》關繼威、《魷魚遊戲》推手　11月來台助陣金馬

記者蕭采薇／台北報導

「金馬電影大師課」今年再度邀來令人振奮的黃金陣容，包括勇奪奧斯卡7項大獎的《媽的多重宇宙》華裔導演關家永、製片人王慶和贏得最佳男配角的關繼威等，《魷魚遊戲》剪輯指導南娜詠，以及艾美獎最佳單集視效得主鄭載勳等，都將在11月來台分享經驗。

▲2024金馬電影大師課12位影人重磅登場:王慶、關繼威、鄭載勳、關家永。（圖／金馬執委會提供）

▲2024金馬電影大師課，12位影人重磅登場。（圖／金馬執委會提供）

本次講師陣容包括《藍絲絨》和《冰風暴》攝影指導費德瑞克艾姆斯，《分手的決心》韓國名導朴贊郁御用編劇丁瑞慶，《駭客任務》系列特技繩索動作指導基爾貝克，好萊塢親密協調開路先鋒艾莉西亞羅迪斯，以及經手作品奪得41座奧斯卡、堪稱外語片推手的索尼經典影業聯合總裁麥可巴克，法國名導吉爾布都等。

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▲2024金馬電影大師課12位影人重磅登場:王慶、關繼威、鄭載勳、關家永。（圖／金馬執委會提供）

▲《媽的多重宇宙》關繼威，囊括奧斯卡、金球獎等超過70座最佳男配角。（圖／金馬執委會提供）

這12位來自全球的重量級影人特地調整繁忙行程親自來台，曾感人道出「這是獻給台灣父母的情歌」的《媽的多重宇宙》製片人王慶、導演暨編劇關家永，將與囊括奧斯卡、金球獎等超過70座最佳男配角的關繼威，三人攜手揭開如何以獨立製作創下影史獲獎最多紀錄，並締造全球45億台幣票房佳績的鍍金秘辛。

▲2024金馬電影大師課12位影人重磅登場:王慶、關繼威、鄭載勳、關家永。（圖／金馬執委會提供）

▲《媽的多重宇宙》導演暨編劇關家永。（圖／金馬執委會提供）

深受大衛林區、李安、吉姆賈木許等導演所倚賴，兩度獲頒美國獨立精神獎的攝影指導費德瑞克艾姆斯，將藉由傳奇經典《藍絲絨》與《冰風暴》，解構塑造電影視覺風格的創作心法。索尼經典影業聯合總裁暨創辦人麥可巴克，不僅製作、發行超過四百部電影，更曾慧眼獨具地將《我的母親》、《臥虎藏龍》等15部作品推上奧斯卡最佳外語片寶座。

金馬電影大師課也網羅韓國影視翹楚。與朴贊郁合作長達20年的金獎編劇丁瑞慶，以詩意暴力的劇本助《下女的誘惑》奪得英國金像獎最佳外語片，以《分手的決心》橫掃青龍獎、大鐘獎等編劇獎項，影集《小女子》更是爆棚好評，將以實際案例娓娓道來如何下筆刻劃人心。

▲2024金馬電影大師課12位影人重磅登場:王慶、關繼威、鄭載勳、關家永。（圖／金馬執委會提供）

▲《媽的多重宇宙》監製王慶。（圖／金馬執委會提供）

轟動全球創下22億觀看時數的熱門影集《魷魚遊戲》，亞洲首位勇奪艾美獎最佳視效獎的視效總監鄭載勳，將傳授如何透過視覺特效在真實和虛構之間建立平衡。以揮灑自如的剪輯功力榮獲三座大鐘獎，並襄助李秉憲、孫藝珍摘下影帝后桂冠的剪輯指導南娜詠，將剖析《魷魚遊戲》及風靡亞洲的《雞不可失》，屢屢刷新票房紀錄的類型剪輯之道。

▲2024金馬電影大師課12位影人重磅登場:王慶、關繼威、鄭載勳、關家永。（圖／金馬執委會提供）

▲鄭載勳以《魷魚遊戲》拿下艾美獎最佳視效獎，成為亞洲第一人。（圖／金馬執委會提供）

「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於11月18日至22日期間，在松山文創園區舉行，歡迎電影工作者、影視從業人員、影視科系學生報名參加，10月17日下午一點起將於官網活動頁面陸續開放報名。

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