小S大女兒留學「被拍近況照」！賈永婕飛美碰面：哇哈哈哈哈哈氣死妳

記者潘慧中／綜合報導

賈永婕日前飛去美國芝加哥參加馬拉松賽事，期間除了短暫和女兒們相聚，還見了正在南加州大學留學的小S大女兒Elly。她事後在社群網站曝光與Elly的合照後，還tag小S開玩笑說「哇哈哈哈哈哈氣死妳」！

▲賈永婕飛美期間有和Elly碰面。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）



照片中，可以看到Elly放下一頭長髮，戴上黑色棒球帽，妝容強調眼妝和唇妝，濃黑眼線讓眼神更加明亮有神，唇色看起來滋潤且有光澤，散發出大方柔和的氣質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小S和女兒的感情很好。（圖／翻攝自Instagram／polarbearelly）



事實上，賈永婕此次行程來去匆匆，「這一趟相聚的時間實在太短了，只有短短的三天，其中還要跑一趟馬拉松」，連在女兒宿舍做一餐家常菜的時間都沒有，但她仍要忍住眼淚趕回台灣工作，「跟女兒們說掰掰的那一刻心裡還是酸酸的。」

▲賈永婕人生第一次搭頭等艙。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生 ）



有趣的是，賈永婕回程時體驗了人生第一次搭頭等艙，由老公買單，「賈董賺到了，但我覺得他根本是自肥想要跟他的情人們獨處」，雖然想好好在機上看電影，「沒想到直接睡死。」

▲▼賈永婕老公繼續在美國陪伴女兒。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生 ）



賈永婕臉書全文：

跟女兒們說掰掰的那一刻心裡還是酸酸的，這一趟相聚的時間實在太短了，只有短短的三天，其中還要跑一趟馬拉松

因為颱風的關係立法院財政委員會改到今天早上舉行。原本因為行程機位的關係必須請假，但是這是我第一次的立法院備詢，格外重視⋯⋯所以我拼回來了！

女兒們也很捨不得媽媽，這一次我連在宿舍幫他們做一餐家常菜的時間都沒有，他們抱著我撒嬌的說媽媽我們根本都沒有時間好好相聚你就要走了。嗚⋯媽媽也捨不得啊（忍住淚水）但是上車離去前他們兩個大聲的說媽媽fighting 加油喔你可以的，車子越開越遠他們依然大叫媽媽fighting 。感覺我要去出任務一樣

謝謝女兒們媽媽會努力加油的！

開心上飛機前接到行銷團隊的報告數字出來了！10/10 來101 的人數創下週年慶的最高峰，成長54%

觀景台的本地客參觀人數也大幅成長兩倍

也就是說整個信義區商圈應該都是滿滿的人潮大家一起共榮！

明年的期許是提早宣傳讓更多觀光客來台灣玩

謝謝大家支持賈董會繼續努力的！

謝謝王董喔大失血，讓我坐頭等艙趕回來立法院開會，賈董賺到了但我覺得他根本是自肥想要跟他的情人們獨處！

#人生第一次坐頭等艙本來想撈本沒想到直接睡死一部電影也沒看完