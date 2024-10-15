滴妹手搖飲狂賺1.8億元公開「5秘訣」！　霸氣喊：我很認真工作

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber滴妹2020年自創手搖飲品牌，至今已有15家分店，更在去年達到1.8億元的營收，深受不少粉絲的歡迎。為此，滴妹今（15）日也在IG發文分享，自己作為老闆娘的「5大工作要點」，並以輕鬆幽默的方式描述她平常的工作內容，「我很認真工作！」

▲滴妹手搖飲去年營收1.8億元。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

滴妹坦言，作為一名老闆娘，規劃品牌、保持良好的體力和尋找靈感都是她的重要工作之一。不過，滴妹也不忘加入趣味元素，將「規劃品牌」幽默地解釋為「睡覺」，尋找靈感則變成了「看劇」。她還提到保持健康與精神抖擻的重要性，並調侃自己保持健康及精神抖擻的方法是「吃爆米花」及「發呆」。

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▲滴妹分享作為老闆娘的5件重要工作。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

雖然這一切看似玩笑話，不過滴妹表示自己對工作其實非常認真，並以「我開玩笑的，我很認真工作，認真！」來強調她的專業態度。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「認真的闆娘最美麗」、「闆娘真的好辛苦」，甚至還有人留言虧她，「看來都是在夢中規劃品牌」，掀起不小討論。