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敖犬公開「掏鑽戒補求婚心境」！　甜蜜放閃：老婆我愛妳

記者王靖淳／綜合報導

藝人敖犬（莊濠全）2年前認愛前空姐女友發發（FaFa），並於隔年於節目上求婚，最近更在女方生日時，拿出鑽戒補求婚，浪漫的畫面曝光後，掀起外界討論。為此，敖犬事後也透過Threads發文，坦言一年前被拱求婚的當下真的嚇爛，同時也甜蜜分享一年後掏鑽戒補求婚的心境表示：「老婆我愛妳，期待婚禮。」

▲▼敖犬。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

▲敖犬、發發時常透過社群放閃。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

敖犬在文中回顧一年前於節目上被突如其來的求婚場景，他坦言當時毫無準備，讓他措手不及。他回憶當時的情況，因為太過突然，下跪時甚至「變成bboy蹲」，而求婚詞也說得非常生硬，讓他心裡非常害怕女友發發會失望。當晚節目結束後，敖犬向發發承諾，將來一定會補上一個真正的求婚，因為他深知「求婚是每個女孩從小期待到大的事」。

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▲▼敖犬。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

▲敖犬分享補求婚發發的心情。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

敖犬最近終於履行補求婚的承諾，他策劃一場讓發發完全猜不透的求婚，同時也特別感謝雙方的好友的協助，成功營造出一場既詭異又浪漫的求婚派對。敖犬笑說，發發平時挑選巧克力和零食時都想很久，但這次卻毫不猶豫地向他說出「我願意」，速度之快讓全場驚訝。最後，敖犬在文末深情地告白：「老婆我愛妳，期待婚禮！」並透露求婚影片正在剪輯中，準備好好分享這場難忘的時刻。

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關鍵字

敖犬, 發發, 交往, 求婚, 放閃, 曬恩愛

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