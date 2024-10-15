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郭雪芙出道16年首度認愛！一聽到「男友」瞬間噴笑　害羞呵護戀情

記者黃庠棻／台北報導

女星郭雪芙年初結束新戲的拍攝工作後，在2月暫離演藝圈，前往英國遊學3個半月，一回到台灣，就收到入圍第59屆金鐘獎戲劇節目女主角獎的好消息。沒想到，她今（15）日被拍到疑似戀愛ing，與一名外國捲髮男十指緊扣，晚間出席金鐘入圍餐敘時，也做出回應。

▲▼ 郭雪芙《擁抱過去的我》文字療癒書 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙被拍到新戀情。（圖／記者黃克翔攝）

郭雪芙是演藝圈中著名的發電機，跟不少男星都傳出緋聞，去年年初她去北海道滑雪，不避諱同框曾傳緋聞的蔡凡熙，當時對於自己老是被爆有新歡，郭雪芙曾語帶無奈表示跟圈內異性朋友往來都會變成緋聞，還說「是不是要我跟老外在一起。」

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▲▼ 郭雪芙《擁抱過去的我》文字療癒書 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙被拍到新戀情。（圖／記者黃克翔攝）

沒想到，郭雪芙今（15）日就被週刊爆料疑似與一名外國捲髮男交往中，與好友袁艾菲夫妻聚餐時，也毫不避諱地十指緊扣，稍早她出席《此時此刻》金鐘入圍茶敘時，先是被恭喜後直呼「謝謝大家」，聽到眾人以「男友」稱呼男方瞬間噴笑。

▲▼ 郭雪芙《擁抱過去的我》文字療癒書 記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭雪芙首度認愛。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，郭雪芙對於男友細節也相當低調，面對國籍、交往日期、懂不懂中文等都以「不好說」回應，認為對方是圈外人，希望外界多給予她一些空間，出道16年首度公開認愛，也對戀情相當呵護，坦言「不會邀請他一起參加典禮」，不過男方應該有看到被拍的新聞。

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