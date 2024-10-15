導演鍾孟宏為新作「登門拜訪」親邀演員：沒他不知能找誰

記者許逸群／台北報導

入圍第61屆金馬獎5項大獎的電影《餘燼》今（15日）舉行首場媒體試片，電影中集結眾多金獎卡司，包含張震、莫子儀、許瑋甯、金士傑、劉冠廷、鮑起靜、陳以文、王柏傑、李銘忠、馬志翔、侯彥西與黃瀞怡等人，讓導演鍾孟宏感性表示「我何其幸運」。

▲電影《餘燼》今舉辦試片活動。（圖／記者謝婷婷攝）

身為金馬獎常客的導演鍾孟宏謙虛表示，邀約演員的過程不容易。提到金士傑參與演出，鍾孟宏表示，邀約過程中非常忐忑，特地登門拜訪，很擔心被拒絕，「坦白講，如果被拒絕，我不知道要找誰演（那個角色）。」此外，鍾孟宏與男主角張震也是睽違16年再次合作。

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▲電影《餘燼》導演鍾孟宏與監製瞿友寧。（圖／記者謝婷婷攝）

第6次跟鍾孟宏合作的劉冠廷表示，現在已經能抓到導演的節奏，但拍攝過程仍是戰戰兢兢。他透露，電影開鏡實在東部拍攝，沒想到過幾個禮拜後又去重拍一次，知道導演的超高要求後，演員自然不敢鬆懈。有趣的是，以往在鍾孟宏的作品常常領便當的他笑說：「每次都要先翻劇本，知道是死是活。」

《餘燼》前導預告發佈後，海外發行詢問不斷。今也公開最新電影預告及第三款海報，海報上飾演警察的張震手持槍、雙眼緊盯前方，銳利且堅定的眼神讓人看了著迷，片中他和劉冠廷、馬志翔、侯彥西等人組成偵察小隊，追查一個塵封多年的懸案，卻引燃了過去的謎團。

預告中張震和王柏傑扭打成一團，又踹又勒脖的肉搏戰，讓人緊張到眼睛都不敢眨一下，預告最後甚至藏了伏筆，短短2分鐘的預告公開超過10位超華麗演員名單，更首次曝光曾獲多次金獎肯定的大咖卡司楊謹華也加入演出，讓影迷期待度再次飆升。