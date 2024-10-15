ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賀軍翔入圍金鐘首露面！捲性侵「整個人瘦一圈」嘆：碰到無妄之災

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，今（15）日公廣集團舉辦聯合金鐘入圍茶會，包含《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔，《八尺門的辯護人》雷嘉汭、潘儀君、楊烈，《華麗計程車行》李李仁、黃舒湄都到場共襄盛舉。

▲不夠善良的我們,林依晨,賀軍翔,何瑞之,簡慶芬,戲劇。（圖／FB）

▲《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔出席金鐘茶會。（圖／翻攝自臉書）

《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔以及蔡健雅一同出席公廣集團茶會，主演們久違齊聚一堂，心情看起來都相當開心。其中，賀軍翔也是在陷入妨礙性自主風波後的首度露面，臉蛋、身材看起來都消瘦不少，坦言為了金鐘獎這個禮拜確實有少吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲不夠善良的我們,林依晨,賀軍翔,何瑞之,簡慶芬,戲劇。（圖／FB）

▲《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔出席金鐘茶會。（圖／翻攝自臉書）

賀軍翔透露在得知入圍時，心情上感到相當意外也很開心，笑說「出道到現在獎項都跟我沒關係」，表示拍到徐譽庭導演的戲，被大家看到，演技、內心方面都有被大家看到，至於希望許瑋甯還是林依晨得獎，他則笑說「手心手背都是肉」。

此外，賀軍翔也被問及先前陷入妨礙性自主低潮，直呼「碰到無妄之災，覺得反正是人生，該面對就是面對，入圍是肯定，謝謝大家關心，我跟何瑞之一樣都是善良的人」，更表示看到徐譽庭導演力挺他非常感到，說道「雪中送炭的人真的不多」。

▲▼ 《不夠善良的我們》許瑋甯因哥哥柯宇綸（左）有前科，遭到賀軍翔媽媽嫌棄 。（圖／公視、MyVideo）

▲賀軍翔表示自己跟角色一樣善良。（圖／公視、MyVideo）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

推薦閱讀

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

朱芯儀罹癌「蕭敬騰夫婦第一個知道」　曝他們暖舉：心意無價

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！　公司設砲房騙女員工賣身

歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮太搶鏡　2女星「發文抗議」：整個畫面都他

直擊郭雪芙熱戀中！「新歡是外國捲髮男」　十指緊扣回家過夜被拍

離婚斷開張兆志9個月！　許允樂突問「第一次產檢」網瘋猜

「廟會女神」曾甜宣布轉戰啦啦隊！　去年確診罕病：試試看又何妨

缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

「已購買小孩愛吃」沒聽過代表老了！　2024最夯10大流行語一次看

柯震東婚禮跳16蹲「隔天不能起身」！　急cue坤達：幹嘛叫我上台啦

韓女歌手罹舌癌3期「竟是蛀牙害的」！癌細胞擴散　切除舌頭淋巴慘失聲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賀軍翔, 林依晨, 許瑋甯, 不夠善良的我們, 柯震東

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 台灣綜藝節目誰最夯？2024金鐘「台綜TOP5聲量」一次看　冠軍出爐
  2. 賀軍翔入圍金鐘首露面！捲性侵「整個人瘦一圈」嘆：碰到無妄之災
  3. (G)I-DLE休息室大跳「甩雞舞」！　網眼尖認出手上美食：是台灣的
  4. 美女主播全英文訪問大馬副首相！　準備兩個月扛壓力：出發前還去拜拜
  5. 明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了
  6. 李洪基怒了！砲轟男團練習生「很糟糕」　羅志祥也發火：能看嗎
  7. 賈永婕赴美跑馬拉松「見全場狂喊Taiwan」哭了！　國旗穿身上3亮點曝光
  8. Jessi道歉文被批沒誠意「一看就不是本人寫」！　2013梨泰院案遭翻出
  9. 林志穎50歲了！　凍齡童顏太驚人...鬆口「超簡單回春2秘訣」
  10. 林志穎50歲啦！高中畢業照被挖出帥翻　蜆仔是高中同學

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366