賀軍翔入圍金鐘首露面！捲性侵「整個人瘦一圈」嘆：碰到無妄之災

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，今（15）日公廣集團舉辦聯合金鐘入圍茶會，包含《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔，《八尺門的辯護人》雷嘉汭、潘儀君、楊烈，《華麗計程車行》李李仁、黃舒湄都到場共襄盛舉。

▲《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔出席金鐘茶會。（圖／翻攝自臉書）

《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔以及蔡健雅一同出席公廣集團茶會，主演們久違齊聚一堂，心情看起來都相當開心。其中，賀軍翔也是在陷入妨礙性自主風波後的首度露面，臉蛋、身材看起來都消瘦不少，坦言為了金鐘獎這個禮拜確實有少吃。

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▲《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔出席金鐘茶會。（圖／翻攝自臉書）

賀軍翔透露在得知入圍時，心情上感到相當意外也很開心，笑說「出道到現在獎項都跟我沒關係」，表示拍到徐譽庭導演的戲，被大家看到，演技、內心方面都有被大家看到，至於希望許瑋甯還是林依晨得獎，他則笑說「手心手背都是肉」。

此外，賀軍翔也被問及先前陷入妨礙性自主低潮，直呼「碰到無妄之災，覺得反正是人生，該面對就是面對，入圍是肯定，謝謝大家關心，我跟何瑞之一樣都是善良的人」，更表示看到徐譽庭導演力挺他非常感到，說道「雪中送炭的人真的不多」。

▲賀軍翔表示自己跟角色一樣善良。（圖／公視、MyVideo）