記者孟育民／台北報導

中視主播蔡婷育負責晨間新聞時段，氣質溫婉甜美，深受婆媽觀眾喜愛。上個月蔡婷育出國到馬來西亞採訪國際清真展，獨家專訪到大馬副首相阿末扎希，蔡婷育全程以英文進行訪問，「我的新聞生涯，還沒專訪過這麼高階的官員，這等於是我們的副總統(等級)。」為了展現專業度，蔡婷育在出發前兩個月開始，就狂看馬來西亞新聞，熟悉馬來人腔調，熟背許多馬來西亞食物的英文名稱，用心做足功課，「我其實超緊張，出發前還特地去拜拜，就希望行程一切順利。」

▲中視主播蔡婷育全英文專訪大馬副首相阿末扎希。（圖／中視提供）



專訪當下，蔡婷育與攝影記者提前5小時就到場準備，過程中，蔡婷育也跟大馬副首相聊到喜歡吃咖哩餃，對方一聽覺得很親切熟悉，整場相談甚歡，最後副首相還送她一幅棕櫚葉的雕刻框畫，讓蔡婷育此趟行程更加難忘。

四天三夜的出差行程，蔡婷育必須完成專訪、採訪，每天只睡3、4個小時，原本這趟大馬行很想品嘗一下榴槤，最後完全沒有時間，「每天就是早上6點吃早餐，撐一整天，到晚上10點收工才再吃點東西。」

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▲蔡婷育為了準備訪問卯足全力。（圖／中視提供）



入行以來，蔡婷育也有不少出國出差的經驗，她提到自己常常新聞魂上身，一忙起來餓很久也無所謂，她記得多年前曾到日本東北採訪，當地的蕎麥麵很出名，當時為了拍攝大胃王主題，小鳥胃的她竟然一口氣挑戰吃了66碗，「拍攝前一天都沒吃東西，就為了吃到一定的數量可以拿到匾額，當下真的飽到懷疑人生，從此再也不吃蕎麥麵。」連同行的攝影記者都邊拍邊感到心疼。