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明道才回台…火速「亮劍」表態：台灣是中國領土！　9台藝人都發聲了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸解放軍於14日針對台灣進行「聯合利劍-2024B」軍事演習，央視發文稱「台灣自古就是中國領土」等言論，諸多台灣出身的藝人都接連轉發，近年來赴陸發展事業的明道也「亮劍」附和了。

▲▼藝人明道出席電影《前途海量》首映會受訪-明道。（圖／記者周宸亘攝）

▲明道。（圖／記者周宸亘攝）

明道在台北參加蕭敬騰的婚宴後不久，14日也在微博上轉發央視的「亮劍軍演圖」，發表了支持「一個中國」的言論，並提到「#台灣自古就是中國領土」。此外，林瑞陽與張庭也分別發文力挺，林瑞陽在微博上寫下「捍衛國家主權！維護國家統一！」張庭則回應「只有一個中國！」。

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▲明道轉發軍演文。（圖／翻攝自明道微博）

▲明道轉發軍演文。（圖／翻攝自明道微博）

明道近年來在大陸發展事業，已在直播帶貨界佔有一席之地，去年在淘寶的「雙十一」購物節期間，6場直播累計銷售額接近10億新台幣，最高單場觀看人數達到800萬，以「霸總到爸總」一詞登上微博熱搜，吸引了高達4億次的觀看。

同樣將演藝重心轉往大陸的女星劉樂妍對這次軍演顯得格外興奮，在微博上重新發布了2年前為祝福福建艦錄製的歌曲《坐著航母回台灣》，並開玩笑地寫道：「今天台灣軍演，是時候坐著航母回台灣了，哈哈。」截至目前為止，以轉發央視軍演文的台灣藝人有歐陽娜娜、歐陽娣娣、張韶涵、陳楚河、文淇、邱心志、張庭、林瑞陽、明道。

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