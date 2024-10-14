61歲黛咪摩爾「自毀容貌45遍」　新片突破出道40年最大尺度！

記者黃庠棻／台北報導

61歲好萊塢巨星黛咪摩爾（Demi Moore）出道演藝圈超過40年，近期出演驚悚電影《懼裂》（The Substance），除獻上從影最大尺度，更被喻為是生涯最精湛之作，高呼聲問鼎明年奧斯卡影后。

▲黛咪摩爾、瑪格麗特庫利主演《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

日前，黛咪摩爾受訪時分享令她抓狂的一場戲，在這場戲中她正準備去約會，為了呈現完美的自己，在鏡子前化妝、卸妝再重新化妝，但卻怎麼樣都無法接受自己。她從自信、羞愧、憤怒到厭惡的精采轉折演技，反映出了容貌焦慮的極端行為。

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▲黛咪摩爾、瑪格麗特庫利主演《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

黛咪摩爾透露這場戲共拍了高達45次，直到臉部因反覆揉搓而紅腫疼痛，無法再上妝才結束，她說「這樣的容貌焦慮在我的真實人生中曾經出現，我相信每個人都有這樣的經歷，總是嘗試讓自己看起來更好，結果卻往往越來越糟，但其實你已經很好了，只是無法說服自己。」

▲黛咪摩爾、瑪格麗特庫利主演《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

而這場戲，黛咪摩爾精彩的演技亦被影評人讚嘆「是過去從未見過的黛咪！」、「奧斯卡級神演技！」《懼裂》將於本週五10月18日全台正式上映。

▲黛咪摩爾、瑪格麗特庫利主演《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《懼裂》不僅奪下坎城影展「最佳劇本獎」與多倫多國際影展「觀眾票選首獎」肯定，更在北美開出亮眼票房引發話題，全片大膽又狂野的劇情及創新的視覺震撼觀眾。在今日發布的訪談花絮中，黛咪摩爾提到了和片中分裂的「共同體」瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）上演「嫩妹版」和「熟女版」的激烈對峙。

▲黛咪摩爾、瑪格麗特庫利主演《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

黛咪摩爾說「瑪格麗特才華過人，她的表演非常細膩和微妙，我們都很專業地為戲裸露，彼此赤裸著一起堆疊躺在地上，我不怕任何觀眾的檢視，這就是現在的我。」除了尺度大突破，黛咪摩爾此次詮釋內在的情感也極具難度與層次，需將赤裸裸的脆弱呈現給大銀幕觀眾。

▲黛咪摩爾、瑪格麗特庫利主演《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

不僅如此，黛咪摩爾不忘大讚和法國名導柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）合作起來相當契合，坦言「我覺得這部片絕對精彩爆表，那種刺激囊括了所有腥羶色，都是他們想在恐怖類型中看到的！至於也有興趣看到深度作品的人，想進一步觸及令人深思的問題，影迷同樣也會樂在其中」。

▲黛咪摩爾、瑪格麗特庫利主演《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《懼裂》描述曾經紅極一時的好萊塢巨星伊莉莎白（黛咪摩爾飾），無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己（瑪格麗特庫利飾）。當「年華老去」及「年輕貌美」的自己該如何共存？會是更強烈的容貌焦慮大戰？還是要不斷迎合大眾對「美」的期待？一場自我身體主導權的爭奪戰即將上演。

▲黛咪摩爾、瑪格麗特庫利主演《懼裂》。（圖／CATCHPLAY提供）