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金鐘女星隔11年再度入圍！親妹出家20年「她為戲要求剃髮」曝巧合

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，客台電視電影《唱歌給你聽》在今 （14）日舉辦入圍茶敘，夏靖庭被提名迷你劇集／電視電影男主角獎；黃采儀則入圍迷你劇集／電視電影女配角獎，兩人一同現身接受訪問。

▲▼夏靖庭、黃采儀《唱歌給你聽》金鐘茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲夏靖庭、黃采儀出席《唱歌給你聽》金鐘茶敘。（圖／記者李毓康攝）

目前50歲的黃采儀已進入演藝圈將近40年，不只有許多電視劇、電影、舞台劇的演出，還是許多新人演員的表演指導，本屆與她一同入圍迷你劇集／電視電影女配角獎的《不可饒恕的人》吳奕蓉就是她過去的學生之一，讓她相當驕傲。

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▲▼夏靖庭、黃采儀《唱歌給你聽》金鐘茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲夏靖庭、黃采儀出席《唱歌給你聽》金鐘茶敘。（圖／記者李毓康攝）

談起入圍金鐘的心情，黃采儀坦言自己曾一度拒絕《唱歌給你聽》的演出，主動要求劇情中剃度出家的戲要「來真的」，原來是劇情內容跟她自己的經歷太過相似，2年前她才熬過父親癌逝，一家人因為是佛教徒關係，為了讓爸爸安心走都「不能哭」，希望父親能夠離苦得樂，所以一直以來有很多話憋在心裡沒講，一直演到這部戲才讓她釋放出對爸爸沒說出口的遺憾。

▲▼黃采儀《唱歌給你聽》金鐘茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲黃采儀透露入圍金鐘心情。（圖／記者李毓康攝）

黃采儀進一步透露，其實《唱歌給你聽》跟她有很多相似的關鍵，自己的妹妹從國中就接觸佛教，已經出家將近20年，目前人在南投的寺廟修行，她笑說妹妹選擇了最艱難的方式，以最原始的方式生活，必須砍柴燒火，使用電腦也有時間限制，也不能隨意下山出門，姊妹倆大約一年見一次面，剛好跟她在劇中剃度出家的劇情有些許巧合。

▲▼黃采儀《唱歌給你聽》金鐘茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲黃采儀透露入圍金鐘心情。（圖／記者李毓康攝）

而入圍迷你劇集／電視電影男主角獎的夏靖庭也表示，《唱歌給你聽》的某些劇情跟自己的情況也有點類似，過去跟父親關係不好，但爸爸早在民國73年就去世，今年剛離開40年了，演完這部戲之後，終於理解父親過去的行為，內心對對方的誤解也有所釋懷。

▲▼夏靖庭《唱歌給你聽》金鐘茶敘。（圖／記者李毓康攝）

▲夏靖庭透露入圍金鐘心情。（圖／記者李毓康攝）

特別的是，夏靖庭睽違12年再度入圍金鐘，回想起2022年參與典禮時，被主持人曾寶儀點名是最佳遺珠，他透露當時一頭霧水，但仍非常開心被提及。這次正好以客語作品入圍，想要把這個榮耀獻給母親，因為媽媽是客家人，透露典禮當天媽媽會在家看電視支持他。

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唱歌給你聽, 夏靖庭, 黃采儀

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