楊晨熙「中空泳裝」辣曬美胸！　產後6個月真實身材現形

記者王靖淳／綜合報導

女星楊晨熙今年4月平安生下女兒「小龍女」，平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常的她，最近發文曬出一自己身穿中空泳裝擺拍的性感照，一系列的照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示：「罩不住，辣翻了！」

▲楊晨熙分享辣照。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

照片中，楊晨熙穿著一套黃色泳裝，整體造型清新且性感，她的胸前有環狀裝飾，凸顯姣好的身材曲線。她的頭髮披散在肩上，長發自然地垂落，增添柔美氣息。楊晨熙的表情輕鬆愉悅，對鏡頭露出自信笑容。她在三張照片中，分別擺出不同的姿勢，有時撫摸頭髮，有時雙手垂放，還有側身的姿勢，完美展現她優雅的側影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲楊晨熙會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／楊晨熙）

楊晨熙在文中大方分享產後身材的心路歷程，她坦言自己產後上胸感覺有些「空洞」，並不忘向其他有經驗的媽媽們請教，是否有任何能夠幫助「Upup」的秘訣，幽默詢問：「有沒有過來人媽媽給些可以Upup的方法？」貼文及一系列辣照曝光後，立即吸引網友寫下稱讚留言，紛紛表示，「漂亮」、「罩不住了啦」、「身材保持很好的辣媽」。