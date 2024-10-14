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徐乃麟「缺席汪建民告別式」原因曝光！　私下想送奠儀遭家屬拒絕

記者孟育民／台北報導

汪建民7日因肺腺癌病逝，終年56歲，昨（13日）下午2點在第二殯儀館舉辦告別式，許多好友都特別來送他最後一程，結束後妹妹親自走出會場跟媒體們致意，她戴著墨鏡、口罩，雙手合十，鞠躬致謝：「謝謝，你們辛苦了！」並捧斗前往火葬場送哥哥最後一程。而在汪建民生前默默關心他的徐乃麟卻未現身告別式，他今出席記者會鬆口原因！

▲▼徐乃麟與楊繡惠「破冰ㄐㄧㄢ ˋ 面會」，徐乃麟。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐乃麟先前低調幫助汪建民失智母，出手付醫藥費。（圖／記者周宸亘攝）

徐乃麟今（14日）出席東風衛視《挑戰吧大神》記者會，談到為沒出現汪建民告別式，則說：「我昨天在錄影走不了，
我錄三集，我們10點開錄啊，錄到12點，我們一點又要錄根本走不開，我本來早上要去，後來他們跟我說還沒有牌位，靈堂也不能擺，前面也還有別人，你去了也沒有地方可以上香。」

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▲▼徐乃麟與楊繡惠「破冰ㄐㄧㄢ ˋ 面會」，徐乃麟。（圖／記者周宸亘攝）

▲徐乃麟因為工作纏身，無法親自到汪建民告別式。（圖／記者周宸亘攝）

徐乃麟透過友人有傳訊關心汪建民家屬，原本也想送個奠儀，對方卻不收，至於未來會去汪建民長眠地看望嗎？他說：「如果有特別的機會，但特別去也很怪。」

事實上，徐乃麟得知汪建民憾事時，受訪時不忍留下男兒淚：「一起為汪建民祈禱，開心去極樂世界，錢債、情債一筆勾銷。」心中悲痛可想而知！

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