ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

巫苡萱扮廚師玩諧音梗成功「除獅」！　樂天逆轉勝利血洗統一獅

記者孟育民／台北報導

中華職棒季後挑戰賽如火如荼進行中，樂天桃猿在13日迎戰統一獅，面臨背水一戰的關鍵局面。為了贏得勝利，女孩們用「諧音」取勝，苡萱扮成「廚師」，穿上白色廚師服，戴著大廚帽，象徵性地「除掉獅子」。孟潔和筠熹也拿出「除溼盒」，而最終樂天桃猿真的逆轉勝，以17:1大勝統一獅，拿下關鍵勝利。

▲▼巫苡萱扮廚師。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼巫苡萱扮廚師。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼巫苡萱扮廚師。（圖／樂天桃猿提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天桃猿13日在桃園主場打季後挑戰賽，這場關鍵的季後賽，吸引樂天、統一粉絲共12520人觀戰。賽前樂天女孩在球場上跳起單曲《I'm the one》，熱舞助陣。對於這場關鍵球賽，樂天女孩絞盡腦汁，為了助球隊一臂之力，特別策劃了「除獅」活動，巫苡萱搞笑扮成「廚師」，象徵性地「除掉獅子」。孟潔和筠熹也帶上「除溼盒」，希望為球隊帶來好運，陳伊也說：「好想把大台的除濕機搬到球場上，好想拿下勝利」。

▲▼巫苡萱扮廚師。（圖／樂天桃猿提供）

▲陳伊、巫苡萱。（圖／樂天桃猿提供）

▲▼巫苡萱扮廚師。（圖／樂天桃猿提供）

▲白隊開場表演。（圖／樂天桃猿提供）

副隊長若潼賽前表示，「希望球迷朋友跟我們一起堅持到最後，一起打出逆轉勝的感覺！」結果本場暴力猿擺脫前役遭壓制的怨氣，全隊猛敲23支安打，以17：1血洗統一獅續命，樂天桃猿整隊及球員都創下許多中職新歷史。陳伊感動地說：「有種回到Lamigo大家站起來應援的感覺。」樂天女孩的舞蹈總監陸筱晴也開心表示：「安打數就達到23支，只能說猛！還有更猛！」也希望粉絲朋友一起集氣，讓樂天繼續拿下勝利。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況

詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒緊急送醫」最新狀況曝光

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒緊急送醫」最新狀況曝光

陸百萬網紅直播完「驚傳腦溢血猝逝」！享年32歲　龍鳳胎只出生幾個月

陸百萬網紅直播完「驚傳腦溢血猝逝」！享年32歲　龍鳳胎只出生幾個月

汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式

汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲！　8年女友未現身告別式

超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」

超有心！蕭敬騰、Summer世紀婚禮伴手禮曝光「吃的到用的都有」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

蕭敬騰爸爸說話了！　婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀書

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」：應該分了

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」　歌王歌后也都衝上台

詹仁雄喝蕭敬騰喜酒出意外「喝醉摔傷急送醫」！　本人深夜發聲曝現況

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒緊急送醫」最新狀況曝光

陸百萬網紅直播完「驚傳腦溢血猝逝」！享年32歲　龍鳳胎只出生幾個月

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

巫苡萱, 樂天, 統一獅

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 謝盈萱釜山影展遇「隨身保鑣」守護！　一出門被逮住…為1事道歉
  2. 楊繡惠「擁抱」徐乃麟大和解！　才剛開完刀仍現身...他正面回應：不用道歉
  3. 歐陽娜娜開第1槍「轉發解放軍圍台圖」！　張韶涵跟進：統一勢不可擋
  4. 《黑白大廚》李愛德華：至今不敢吃豆腐⋯　拿坡里3億獎金用途曝光
  5. 女明星有多辛苦？楊謹華拍完戲一看訊息落淚　5女神講完都哭了！
  6. 16萬台YTR發黑白大廚討論片「1神廚親回」！粉絲狂讚：超親民
  7. 《航海王》動畫放送25年宣布停播！　官方親解原因…復播時間曝
  8. 安溥登打狗祭又遭炎上！楊大正7分鐘喊話歌迷：失望就轉身別出征
  9. 巫苡萱扮廚師玩諧音梗成功「除獅」！　樂天逆轉勝利血洗統一獅
  10. 「半個演藝圈大咖」全在蕭敬騰婚禮　王心凌：我也想去～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366