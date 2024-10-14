陳美鳳牽線高壯男…蘇晏霈露面認了「沒進度」　親揭感情現況！

記者黃庠棻／台北報導

女星蘇晏霈先前被拍到跟一名高壯男約會吃飯，疑似戀愛ing，還傳出該名男子是由演藝圈大姐陳美鳳所介紹，感情世界受到許多網友關注。她今（14）日出席國民健康署的菸害防治活動，被問到是否有好消息時也低調做出回應。

▲蘇晏霈先前傳出緋聞。（圖／民視提供）

蘇晏霈今（14）日出席國民健康署舉辦的「為愛戒菸 無菸家庭好幸福」活動，談到身邊是否有年長親友有嚴重菸癮時，大方透露自己的父親已有超過30年菸癮，過去還沒有菸害防制法時，曾在屋內吸菸，讓她直呼「好臭」。

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▲蘇晏霈擔任拒菸大使。（圖／國民健康署提供）

對此，蘇晏霈認為周遭親友如有嚴重菸癮，她會選擇柔性方式勸說，表示「因為也沒辦法一時說斷就斷，需要親朋好友、愛他的人來支持他，然後家庭的力量以及尋求專業的協助，來幫助他們可以重新營造一個無菸的環境。」

▲蘇晏霈擔任拒菸大使。（圖／國民健康署提供）

此外，蘇晏霈也被問及目前的感情狀況，談到「關於美鳳姐介紹新的對象」，她先是露出害羞微笑，坦言目前還沒有新進度、還沒有新進展，低調回應「有消息再跟大家說，謝謝關心」，希望焦點還是放在自己擔任拒菸大使上。

▲蘇晏霈坦言感情世界目前「沒進度」。（圖／民視提供）