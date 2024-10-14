記者吳睿慈／綜合報導

南韓諧星李陳鎬2021年3月起加入《認識的哥哥》錄製，長達3年的時間與觀眾培養出感情，怎料，他14日突然在IG承認自己非法賭博，由於覺醒得太晚，他已經向周遭友人借不少錢，身上還多出一筆無法負擔的債，會好好接受警方調查。只是他的坦白影響到固定節目《認識的哥哥》形象，且他即將出演Netflix綜藝節目，目前已向製作單位告假記者會，涉及非法案件，多檔節目亮起紅燈。

▲《認哥》班底李陳鎬深夜坦白非法賭博遭警調查。（圖／翻攝自JTBC）



李陳鎬14日突然承認賭博，2020年起偶然在網路上接觸到非法賭博遊戲網站，沒想到玩著玩著多出了一筆無法負擔的債，為此，他開始向友人借錢，最終導致雪球越滾越大，待他發現為時已晚不該再賭時，朋友的債務、賭博輸掉的錢已經壓得他喘不過氣，貪婪的慾望使得他無法輕易放手。

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雖然每個月定時還錢，但每當有未知電話打來時，李陳鎬都會感到恐懼，「擔心是跟債務有關連的電話打來而緊張，更害怕這件事不知何時會被大家知道，每天彷彿都被鞭打般」，他承認遲遲不敢對外說，是害怕自己丟了工作，連債務都無法償還，「真的很丟臉，對不起」。

▲李陳鎬新節目15日就要開播，他卻突然自白出事了，節目深受影響。（圖／翻攝自JTBC）



李陳鎬的文字裡寫下，「我忘記自己身為公眾人物的本分，而作出了錯誤的判斷，過去的日子中真的很後悔」，希望未來還有機會補償過錯，並約定不論怎樣都會還完債務。最後，他向大眾道歉「很抱歉引起社會問題，還有隱藏這些事而對我感到失望的人，在此鞠躬致歉，我會誠實接受警察調查，為我的錯誤付出代價。」

只是李陳鎬參與的Netflix綜藝節目即將在15日開播，他14日突然告假記者會，還有固定節目《認識的哥哥》頗有人氣，身為闔家觀賞的綜藝，如今卻出事，對此，《認識的哥哥》表示「還在商議中」，李陳鎬是否會下車還未定論。