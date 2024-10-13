狄鶯原本要下台中力挺！　孫安佐「阻止原因曝光」親揭孫鵬反應

記者黃庠棻／台北報導

孫安佐12日約戰冠軍拳手、綽號「燒打雞」的韓森，經過兩回合奮戰，孫安佐滿臉血落敗，由「燒打雞」韓森勝出，而他臉上的嚴重傷勢也曝了光，幾乎面目全非且滿臉都是血。沒想到，他在比賽隔天不畏臉部破相，依舊照常出席位在松菸的球鞋活動。

▲孫安佐比賽後首露面。（圖／記者孟育民攝）

孫安佐13日下午照舊出席球鞋活動，雖然前一天在拳賽上被揍到臉部全是傷，還有毀容跡象，但他仍大方接受民眾歡呼與媒體訪問，透露比賽結束之後，馬上到醫院縫了2針。除了傷勢之外，孫安佐參加拳賽一事，最受到關注的便是他巨星父母的反應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孫安佐比賽後首露面。（圖／記者孟育民攝）

對此，孫安佐透露媽媽狄鶯有詢問是否要到現場替他加油，他則請母親在家即可，說道「我不想讓她看到我上去，怕她難過」，坦言媽媽確實是非常擔心，但他相信狄鶯一定可以理解他想要圓夢的心，認為自己在做喜歡的事情，並沒有傷天害理或是作奸犯科。

▲孫安佐透露拳賽後父母的反應。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

不僅如此，孫安佐談到自己幾近毀容的傷勢，笑說「媽媽鐵定有嚇到」，但自己能做的事情，就是安撫狄鶯的情緒「沒事啦！比賽就是會這樣，合情合理」，過程中不斷強調「相信她會理解的」，同時說道「我不能因為她會難過，就不做我自己想做的事情」，不難看出他想圓夢的心。

▲孫安佐比賽後首露面。（圖／記者黃庠棻攝）



此外，孫安佐在比賽後首次露面，剛好穿著孫鵬主演的電影《角頭》上衣，被問到是否特地穿這件，他則坦言一切只是剛好，也低調表示賽後有跟父親聯繫，對於孫鵬表示「競技比賽皮肉傷難免，最重要的是說話算話，輸贏是另一件事」給他高度肯定，他也一臉驕傲地說道「對啊！他覺得我真的算滿帥的」。