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周曉涵「解放比基尼」火辣曲線全看光　遭潑水濕身尖叫引網暴動

記者顧齊祐／綜合報導

女星周曉涵擁有甜美臉蛋以及火辣身材，吸引了不少粉絲，近年來演出《機智校園生活》、《商魂》等戲劇深獲好評，儘管工作忙碌，她仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日她在社群平台曬出了一組泳裝照，狂吸粉絲眼球，甚至附上了遭旁人潑水的影片，讓網友們都集體暴動。

▲周曉涵穿上比基尼，大方展現身材。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵穿上比基尼，大方展現身材。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

周曉涵今（12）日，在Instagram上傳了一系列的泳裝辣照，畫面裡她穿著深綠色比基尼，上身泳衣獨特的剪裁，只有綁住單邊的肩膀，露出了鎖骨與香肩，姣好的身材一覽無遺。周曉涵也將一頭長髮放下，在大樓的無邊際泳池邊不停擺拍，露出甜蜜的微笑，看起來相當愜意。

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▲周曉涵站在無邊際泳池邊不停擺拍。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵站在無邊際泳池邊不停擺拍。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

周曉涵在貼文中寫道「小胖子週末曬曬太陽玩玩水」，並且還放上了一部影片，畫面裡她穿著比基尼坐在泳池邊，而此時畫面外有人正不停向她潑水，讓周曉涵只得放聲尖叫。

▲周曉涵坐在泳池邊，遭人不停潑水。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

▲周曉涵坐在泳池邊，遭人不停潑水。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

泳裝辣照曬出後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言表示「好怪的泳衣」、「妳的大腿真的好正」、「我以為穿歪掉」、「我都想同你瘋狂玩水」、「性感美麗周曉涵，身材真是好迷人」。

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