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王心凌開唱「超大咖前男友來了」！　無預警現身小巨蛋

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌今（12日）起在台北小巨蛋一連舉辦兩場演唱會，曾和她合作電視劇《桃花小妹》的汪東城也到場，汪東城妝髮完整，打扮得相當帥氣，他表示一定要來支持王心凌的演唱會，還哼唱了王心凌的〈喜歡你怎麼辦〉，這首歌也是〈桃花小妹〉的片頭曲。

▲▼王心凌推出個人首張智能專輯《My! Cyndi! +》極精選。（圖／環球提供）

▲▼王心凌今晚開唱，汪東城也前來支持。（圖／環球提供、讀者提供）

▲▼ 汪東城來看王心凌演唱會 。（圖／讀者提供）

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汪東城和王心凌2009年拍攝《桃花小妹》後就再也沒合作，直到2年前在陸綜重逢，節目還回顧了兩人當年的接吻畫面，讓粉絲都直呼是回憶殺。今天汪東城更親自來看王心凌演唱會，更令人期待兩人是否會有什麼互動。此外，包括明道、楊謹華、A-Lin、戴愛玲、關韶文、彭佳慧、喻虹淵、楊秀瑢、薇薇、王月、李佳穎、Vicky、廖慧珍、阿喜、李佳豫、潘柏希、張簡君偉、蔣卓嘉、斑恩、Ozone文廷、子翔、佳辰等人也到場。

王心凌人緣極佳，今天送花籃的除了汪東城，還有王大陸、王月、譚維維與陳亦飛夫妻檔、魏如萱、劉品言、王力宏、江美琪、潘瑋柏、羅志祥、徐佳瑩與比爾賈夫妻、Ozone、林俊傑、徐若瑄、許茹芸、彭佳慧、明道、楊丞琳、戴愛玲、吳克群、陳喬恩、吳青峰、A-Lin，花籃陣仗相當驚人。

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