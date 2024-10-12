爆絕交泫雅「趙權親現身婚禮」！緊擁告白淚吐20年友情　5張照網看哭

記者田暐瑋／綜合報導

泫雅11日舉行婚禮，甜蜜嫁給龍俊亨，她把頭髮染成橘紅髮色，穿著與眾不同的白色短禮服現身，幸福氛圍感染眾人。此前有傳泫雅與2AM成員趙權多年友誼生變，原因被猜測是因泫雅認愛龍俊亨有關，不過趙權當天現身婚禮，以實際行動打破謠言。

▲趙權現身泫雅婚禮。（圖／翻攝自趙權IG）

泫雅今年初公開與龍俊亨的戀情，被發現包括趙權在內的多位藝人取消對泫雅的社交媒體追蹤，引發了斷交的猜測。不過趙權11日現身泫雅婚禮，事後還PO出兩人擁抱合照，「當我15歲上初中二年級的時候，你才12歲還在上小學。時間過得真快啊泫雅，願你幸福。」

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▲趙權現身泫雅婚禮。（圖／翻攝自趙權IG）



此外，趙權還曬出了泫雅拿著捧花的照片，並拍下戶外婚禮場地照，以及新郎新娘的貼圖，來向這對新人表示祝福，徹底打破了之前的「斷交傳聞」。事實上，龍俊亨此前曾因涉及2019年的「Burning Sun」事件名聲受損，更曾和具荷拉交往過，泫雅與具荷拉也曾是密友，這段過往當時一度掀起熱議。

小倆口婚禮並未安排祝歌、親友獻詞，所有時間留給兩人，婚禮尾聲來到感動的部分，泫雅唸著事前準備好的誓詞，「老公不論有什麼興趣，我想成為可以陪他一起宛如朋友般的妻子」、「不會再害怕每天睜開眼，我們會有趣又幸福地生活下去」。

▲趙權現身泫雅婚禮。（圖／翻攝自趙權IG）

