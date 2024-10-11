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劉奕兒脫口喊洪金寶「爸爸」洩密！　穩交8年爆好事近認：男友有期待

記者蕭采薇／台北報導

演員劉奕兒近一年事業運爆發，不僅接連兩部電影入圍金馬獎最佳女配角，更接下影集《東方美人》擔綱女主角，也從柴智屏的公司畢業後自立門戶，開設了個人工作室。感情方面，她與洪金寶次子Jimmy（洪天祥）交往8年，受訪時更脫口以「爸爸」稱呼洪金寶，坦言男友對婚姻有所期待。

▲▼ 晴天影像十週年發表會-劉奕兒。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉奕兒如今事業愛情兩得意。（圖／記者黃克翔攝）

劉奕兒11日出席「晴天影像」十週年記者會，該公司由億萬導演葉天倫領軍，他也在活動上宣布陸續推出四部新作的計畫，其中就包括改編自陳玉慧的小說的《東方美人》，並由劉奕兒主演。葉天倫導演興奮表示：「原本是找她來討論另一部作品，她當時還寫了兩千字的報告，但看到本人之後，一眼就覺得她就是《東方美人》的女主角！」

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活動上提及洪金寶疑似來台，她趕忙幫忙否認，「我還有問『爸爸』有來台要不要聚會？」全場對「爸爸」的稱呼一陣譁然，劉奕兒才驚覺說溜嘴，但接著就承認已經是叫爸爸的關係。是否已偷偷登記？劉奕兒趕緊說：「台灣沒有、香港也沒有、全世界都沒有登記。我的話我保證一定會分享，相信我。」

▲▼ 晴天影像十週年發表會-葉天倫。（圖／記者黃克翔攝）

▲億萬導演葉天倫宣布「晴天影像」未來計畫。（圖／記者黃克翔攝）

而被問到婚期，她表示彼此會過討論，對方也有期待，但目前兩人共識還是先衝事業。劉奕兒笑說：「也許200歲的時候？」葉天倫導演則開玩笑說：「拍完我的戲就會結婚，還會懷孕！只要跟晴天影像合作過的劇組團隊真的很容易就結婚生小孩，那時候我拍《台北愛情捷運》至少生了十個寶寶！」

劉奕兒事業運爆發，不僅剛以新作《女兒的女兒》與張艾嘉合作並前進多倫多影展，更獲得本屆金馬獎最佳女配角提名，此外，去年的《老狐狸》也被選為今年度代表台灣的作品，將參戰奧斯卡「最佳國際影片」獎項。

▲▼ 晴天影像十週年發表會-鍾承翰,劉奕兒,李宗霖 。（圖／記者黃克翔攝）

▲（左起）鍾承翰、劉奕兒、李宗霖現身力挺導演葉天倫。（圖／記者黃克翔攝）

此外演員李宗霖和鍾承翰也現身記者會，力挺導演葉天倫。李宗霖先前是關曉彤的簽約藝人，如今重返台灣發展，在《看看你有多愛我》中飾演一名愛打架的高中生。鍾承翰則是在劇中飾演調查與李宗霖相關案件的警察，他不只跟飾演高中生的宗霖有著深厚的關係，也和李維維飾演的大明星與楊謹華飾演的網紅媽媽有著複雜的三角關係。

 

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劉奕兒, 晴天影像, 葉天倫, 李宗霖, 鍾承翰

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