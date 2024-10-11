資生堂千金李宓生了！　「順產雙胞胎女兒」升格五寶媽

記者王靖淳／綜合報導

「資生堂千金」李宓2021年結婚後育有一對雙胞胎兒子，並於去年再生下第三胎女兒，後來又驚喜宣布懷上雙胞胎姊妹「星星」、「月月」，平時會在社群分享孕期近況的她，今（11）日透過IG發文開心宣布生下星星、月月，正式升格成為五寶媽。

▲李宓生下雙胞胎女兒。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

李宓提到，星星出生時體重2655公克，而月月則是2275公克，她表示姊妹在出生過程中只相差一分鐘，原本月月頭比較低，預計會是姊姊，但最終由星星先出來，讓李宓開心地笑稱這兩個「搶著當姊姊的雙胞胎姊妹」真是頑皮。這次生產地點選在婦茂婦幼診所，與前兩胎不同，李宓坦言有些緊張，特別是在打麻醉時感到不適，必須將身體弓起像蝦子一樣，肚子大得卡住。



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▲李宓正式升格成為五寶媽。（圖／翻攝自Facebook／李宓Mina）

然而，醫師的貼心照顧讓李宓感到安慰，她笑說：「湯醫師在旁邊一直握著我的手，還摸我的頭安慰我，比我老公還要溫柔許多耶！」李宓表示，自己在恢復期間不時頭暈，進食後多次嘔吐，無法正常進食。然而，她仍在生產後立刻分享女兒們的照片和影片，坦言看到星星和月月那肉肉的小臉時，感動得瞬間又想再生小孩。她還透露，自己用膚色來區分寶寶，「星星比較黑一點，月月臉色很紅潤。」