ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓YTR揪愛妻「1週吃5次八方雲集」！　比讚喊：被鍋貼耽誤的牛肉麵店

記者王靖淳／綜合報導

韓裔華僑YouTuber「DenQ」日前拍片透露，老婆英善愛上連鎖鍋貼專賣店八方雲集的麻辣牛肉麵，因此夫妻倆連續吃了5天，同時也大讚店家是「被鍋貼耽誤的牛肉麵店」。影片曝光後，立即掀起網友按讚討論。

▲Den。（圖／翻攝自YouTube／隨便吧DenQ）

▲DenQ拍片記錄與老婆連吃5天八方雲集。（圖／翻攝自YouTube／隨便吧DenQ）

DenQ透露，他和老婆某天在飯店附近的八方雲集意外發現「至今為止最好吃的麻辣牛肉麵」，讓夫妻倆在接下來的一週內連續光顧了5次。Den坦言，自己原本以為八方雲集是以鍋貼聞名，但沒想到牛肉麵也如此美味，讓他忍不住每次造訪時，都會點麻辣牛肉麵來吃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Den詳細描述麻辣牛肉麵的特點，他表示「湯頭非常入味，不會太鹹，牛肉很有咬勁，甚至還有牛筋」，讓人吃起來非常滿足，甚至比一般的牛肉麵還要好吃。這樣的評價，也讓他忍不住詢問妻子的排名，結果妻子毫不猶豫地回答「第一」。為此，Den不禁開玩笑道，這樣的說法可能會引來外人的笑聲，但他們的確把這裡的麻辣牛肉麵排在首位。

▲Den。（圖／翻攝自YouTube／隨便吧DenQ）

▲DenQ透露老婆超愛八方雲集的牛肉麵。（圖／翻攝自YouTube／隨便吧DenQ）

DenQ透露，儘管2個月前的當天颱風來襲，夫妻倆依然無法抵擋美食的誘惑，冒雨前往八方雲集再度品嚐這道佳餚。老婆更是表示，自己「每天都能吃」這碗牛肉麵，對其熱愛之情可見一斑。影片曝光後，讓許多網友們紛紛留言表示感認同，甚至引發不少人對八方雲集麻辣牛肉麵的興趣。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

推薦閱讀

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

直擊／全是為看「他」！西門町擠爆500人　流利秀中文：我是福寶爺爺

直擊／全是為看「他」！西門町擠爆500人　流利秀中文：我是福寶爺爺

高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」

高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

「我對中華民國沒感情」楊大正不祝賀國慶！深夜洩立場：這輩子見不到了

日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

陳志強靈堂淚流不止　建民哥下輩子一起打球　廖慧珍錯愕大哥太快離世

女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買特斯拉」專寵愛犬：怕牠孤單

直擊／全是為看「他」！西門町擠爆500人　流利秀中文：我是福寶爺爺

高宇蓁日吃一餐「背部全裸」扮茶室女　遭男客撞擊「真心覺得痛」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

網紅, YouTuber, DenQ

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 丁寧神還原職場性騷驚悚現場　「妳有保護好自己嗎？」檢討受害者
  2. 澳洲捕獲野生洪金寶！「坐輪椅代步」仍親民寵粉合照　近況曝光
  3. 温貞菱《姐妹》告別單身重逢學長徐鈞浩　林哲熹曖昧大霈想當富二代
  4. keshi《安魂曲》獻離世合作夥伴　遺憾：他無法見證開花結果的樣子
  5. 劉奕兒脫口喊洪金寶「爸爸」洩密！　穩交8年爆好事近認：男友有期待
  6. 泫雅誓言催淚告白龍俊亨：不再害怕每天睜開眼　15年經紀人當場哭了
  7. 資生堂千金李宓生了！　「順產雙胞胎女兒」升格五寶媽
  8. 訪問／姜爺爺只能在遠處看福寶　催淚原因曝光：我很難過，但為了牠好
  9. 小A辣收大學生私訊「約訪行為偏差的人」！　被貼標籤高EQ反擊
  10. 趙露思出席外交活動又被罵文盲！　「搞錯中法建交時間」陸網傻眼

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366