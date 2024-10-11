韓YTR揪愛妻「1週吃5次八方雲集」！　比讚喊：被鍋貼耽誤的牛肉麵店

記者王靖淳／綜合報導

韓裔華僑YouTuber「DenQ」日前拍片透露，老婆英善愛上連鎖鍋貼專賣店八方雲集的麻辣牛肉麵，因此夫妻倆連續吃了5天，同時也大讚店家是「被鍋貼耽誤的牛肉麵店」。影片曝光後，立即掀起網友按讚討論。

▲DenQ拍片記錄與老婆連吃5天八方雲集。（圖／翻攝自YouTube／隨便吧DenQ）



DenQ透露，他和老婆某天在飯店附近的八方雲集意外發現「至今為止最好吃的麻辣牛肉麵」，讓夫妻倆在接下來的一週內連續光顧了5次。Den坦言，自己原本以為八方雲集是以鍋貼聞名，但沒想到牛肉麵也如此美味，讓他忍不住每次造訪時，都會點麻辣牛肉麵來吃。

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Den詳細描述麻辣牛肉麵的特點，他表示「湯頭非常入味，不會太鹹，牛肉很有咬勁，甚至還有牛筋」，讓人吃起來非常滿足，甚至比一般的牛肉麵還要好吃。這樣的評價，也讓他忍不住詢問妻子的排名，結果妻子毫不猶豫地回答「第一」。為此，Den不禁開玩笑道，這樣的說法可能會引來外人的笑聲，但他們的確把這裡的麻辣牛肉麵排在首位。

▲DenQ透露老婆超愛八方雲集的牛肉麵。（圖／翻攝自YouTube／隨便吧DenQ）

DenQ透露，儘管2個月前的當天颱風來襲，夫妻倆依然無法抵擋美食的誘惑，冒雨前往八方雲集再度品嚐這道佳餚。老婆更是表示，自己「每天都能吃」這碗牛肉麵，對其熱愛之情可見一斑。影片曝光後，讓許多網友們紛紛留言表示感認同，甚至引發不少人對八方雲集麻辣牛肉麵的興趣。