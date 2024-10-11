趙小僑一家暫離台灣「不是移民啦！」　曬新家裝潢…網：真的好大

記者陳芊秀／綜合報導

女星趙小僑日前在影片宣布明年一家四口要到國外生活，掀起網友討論。她受到許多人關心訊息，11日發文澄清：「我們不是『移民』啦！」

▲趙小僑回應暫離台灣「不是移民啦」。（圖／翻攝自IG）

趙小僑表示，收到很多人詢問是不是要去國外生活了，為此說明全家並非「移民」，而是開啟了演員的「旅人模式」。由於老公劉亮佐與長子劉子銓明年都有在國外拍攝電影的機會，因此她希望帶著孩子們一起在國外生活一段時間，例如一個月的時間。

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其實趙小僑今年3月曾帶女兒典典寶寶陪老公前往義大利拍電影，旅行讓她學習並體驗了很多事情，因此對明年的計畫充滿期待。她也向朋友們保證，他們的工作、求學和生活安排都將照常進行，並感謝大家的關心。

此外，趙小僑透露新家的裝潢正在如火如荼地進行中，希望明年能夠入住。貼文同時曬出照片，她站在裝修中的房屋內，新家佔地坪數頗大，不過整個環境還在施工初期狀態。

網友輪番留言「期待未來的影片了，帶著我們一起去」、「好喜歡你們一家人，好期待你們接下來的生活分享」、「新家真的好大，期待裝潢好的開箱」、「自從小僑帶典長程飛義大利，我就覺得沒什麼能難得倒妳了」。