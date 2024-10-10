《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣實境料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙經營的餐廳「Via Toledo Pasta Bar」近日開放預約，結果因為11萬人湧入癱瘓平台。由於相當搶手，網路上也出現了黃牛代訂，有網友直接向權聖晙本人檢舉，被權聖晙直接曬出截圖，且截圖中可看到使用的是繁體中文，疑似是來自台灣的黃牛，讓許多台灣網友直呼丟臉丟到國外去。

▲權聖晙參加《黑白大廚：料理階級大戰》後爆紅。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

有網友直接向權聖晙檢舉在Threads上代訂業者，附上了截圖，截圖中可以看到有該代訂業者寫下「一早起來，幫客人訂黑手黨餐廳」，權聖晙收到私訊後親自回覆「謝謝舉報，看起來像是中國人？好像抓到了，會馬上取消。」隨後還將對話直接PO在Instagram上，宣告「透過舉報發現黃牛，已取消預約並列入永久黑名單」，並呼籲熱心舉報者多多提供黃牛訂購資料。

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▲權聖晙曬出舉報黃牛截圖，代訂者疑似是台灣人。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

該截圖中的業者使用的是繁體中文，疑似是來自台灣的代訂，消息傳回台灣後，在社群上引起撻伐聲浪，痛批台灣黃牛丟臉丟到國外去。由於權聖晙並未遮擋代訂業者的社群帳號，因此也有不少人到該業者帳號底下出征，該帳號也為此發文，解釋是幫關係很好的客人代搶，並沒有收額外費用，否認自己是黃牛。

此前，餐廳預約平台Catch Table 10日在早上，正式開放該餐廳「Via Toledo Pasta Bar」的預約，吸引超過11萬人同時搶訂，導致平台當機10幾分鐘。權聖晙得知後感到相當震驚，並透過Instagram表達歉意，也會考慮更改菜單和價格，來讓更多的人都能享用到餐點。

另外，由於預約過於熱門，竟然也出現了黃牛，網友爆料曾看過有人開出韓幣70萬元（約台幣1.7萬元）的高價要購買訂位。對此，權聖晙出面呼籲不要助長黃牛，若有看到可以進行檢舉，且帳號若被發現有不當交易也會被永久黑名單，另外，他更祭出抓到黃牛交易者可獲得餐廳預約權的獎勵，以此杜絕黃牛。