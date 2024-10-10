ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣實境料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙經營的餐廳「Via Toledo Pasta Bar」近日開放預約，結果因為11萬人湧入癱瘓平台。由於相當搶手，網路上也出現了黃牛代訂，有網友直接向權聖晙本人檢舉，被權聖晙直接曬出截圖，且截圖中可看到使用的是繁體中文，疑似是來自台灣的黃牛，讓許多台灣網友直呼丟臉丟到國外去。

▲權聖晙曬出舉報黃牛截圖，代訂者疑似是台灣人。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

▲權聖晙參加《黑白大廚：料理階級大戰》後爆紅。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

有網友直接向權聖晙檢舉在Threads上代訂業者，附上了截圖，截圖中可以看到有該代訂業者寫下「一早起來，幫客人訂黑手黨餐廳」，權聖晙收到私訊後親自回覆「謝謝舉報，看起來像是中國人？好像抓到了，會馬上取消。」隨後還將對話直接PO在Instagram上，宣告「透過舉報發現黃牛，已取消預約並列入永久黑名單」，並呼籲熱心舉報者多多提供黃牛訂購資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲權聖晙曬出舉報黃牛截圖，代訂者疑似是台灣人。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

▲權聖晙曬出舉報黃牛截圖，代訂者疑似是台灣人。（圖／翻攝自權聖晙Instagram）

該截圖中的業者使用的是繁體中文，疑似是來自台灣的代訂，消息傳回台灣後，在社群上引起撻伐聲浪，痛批台灣黃牛丟臉丟到國外去。由於權聖晙並未遮擋代訂業者的社群帳號，因此也有不少人到該業者帳號底下出征，該帳號也為此發文，解釋是幫關係很好的客人代搶，並沒有收額外費用，否認自己是黃牛。

此前，餐廳預約平台Catch Table 10日在早上，正式開放該餐廳「Via Toledo Pasta Bar」的預約，吸引超過11萬人同時搶訂，導致平台當機10幾分鐘。權聖晙得知後感到相當震驚，並透過Instagram表達歉意，也會考慮更改菜單和價格，來讓更多的人都能享用到餐點。

另外，由於預約過於熱門，竟然也出現了黃牛，網友爆料曾看過有人開出韓幣70萬元（約台幣1.7萬元）的高價要購買訂位。對此，權聖晙出面呼籲不要助長黃牛，若有看到可以進行檢舉，且帳號若被發現有不當交易也會被永久黑名單，另外，他更祭出抓到黃牛交易者可獲得餐廳預約權的獎勵，以此杜絕黃牛。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

男高中生課堂表演「電音蝌蚪」　巧妙控制音準演奏蕭邦《夜曲》

推薦閱讀

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

《黑白大廚》被爆造假？　李愛德華親自解答：韓國人很正直

《黑白大廚》被爆造假？　李愛德華親自解答：韓國人很正直

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

台「足調系AV女優」認了同時交往12男！情史起底 激戰50人揭片酬秘辛

台「足調系AV女優」認了同時交往12男！情史起底 激戰50人揭片酬秘辛

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人

汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出　內容全寫簡體字

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多一位女兒傻瓜

正宮腦溢血亡！名醫爆外遇營養師11年　網掀「2年前並肩上節目」痛批人渣

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

《黑白大廚》被爆造假？　李愛德華親自解答：韓國人很正直

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黑白大廚：料理階級大戰, 黑白大廚, 拿坡里美味黑手黨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「啦啦隊甜心」雙十節解放比基尼！　轉身辣曬裸背：國慶快樂
  2. 方文琳曬出「素顏照」曝光罹癌後近況！　網擔憂：保養好身體
  3. 亞當夫婦合體了！趙權PO照「甜蜜環抱」佳人掀回憶殺　CP粉全嗨翻
  4. 獨家／最帥營運長是他！　霸氣「砸上百萬買車」專寵愛犬：怕牠孤單
  5. 大元國慶日「甜蜜放閃鼓鼓」！　貼臉全被拍：未來一起繼續冒險
  6. 《黑白大廚》冠軍餐廳11萬人搶預約！黑手黨怒抓黃牛「竟是台灣人」超丟臉
  7. 滑水女神陳美彤「扛國旗衝浪」慶雙十！嗨喊：我愛的台灣充滿熱血
  8. 林襄大方公開體重數字！　「昔暴瘦39kg」真實身材現形
  9. 汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開
  10. 金鐘專訪／《八尺門》潘儀君一聽入圍女配超驚慌　背後原因曝光！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366