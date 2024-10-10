汪建民家屬再發聲！　「3天後告別式」宣布：懇辭各界奠儀

記者劉宛欣／綜合報導

56歲男星汪建民罹患肺腺癌四期，癌細胞擴散至腦部與骨頭，7日晚間不敵病魔逝世，家人悲慟發文證實噩耗，演藝圈各界好友紛紛公開表達哀悼，並陸續到靈堂致意，稍早他的家屬再度透過臉書發聲，表示3天後的告別式不收奠儀。

▲汪建民癌逝，各界紛紛致意。（圖／年代提供）

汪建民離世後，以弱勢身分由社工協助家屬處理身後事，原定以樹葬形式安葬於四十份公墓，但青潭寶塔花園負責人聽聞此事後，立刻主動釋出善意，無償提供一個室內塔位給家屬。今天（10日），汪建民的臉書下午再發文，寫下：「建民哥的好朋友們，建民哥的告別式訂於10月13日週日下午兩點於台北市第二殯儀館景行樓三樓至仁一廳舉行，懇辭各界奠儀，謝謝大家。」

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▲汪建民家屬再發聲。（圖／翻攝自汪建民臉書）

汪建民今年透露罹患肺腺癌第四期，且癌細胞擴散到腦部，令粉絲相當擔心。沒想到，妹妹8日證實他已在昨日晚間離世，「隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！」並表示：「很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。」

汪建民的妹妹謝謝一直以來支持他的朋友，但也對所有被他虧欠的友人致上最深的歉意，「這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間。」

