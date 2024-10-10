「台男主持只有曾國城脾氣最好」釣出蔡尚樺！揭他私下2不原則：很暖

記者潘慧中／綜合報導

《天才衝衝衝》日前爆發錄影爭議，楊繡惠控訴被主持人徐乃麟羞辱，但對方始終否認罵人。此事在網路上掀起廣大討論，還有人因此發文「台灣主持男藝人好像只有曾X城脾氣最好」，對此，蔡尚樺也被釣出來回應了。

▲蔡尚樺稱讚曾國城的私下為人。（圖／翻攝自Threads／gladys.tsai）



蔡尚樺最近在Threads附議該網友的說法，她表示和曾國城主持《全民星攻略》這麼多年以來，前輩始終堅守「兩不原則」，那就是私下沒說過別人的不好，也不議論他人八卦。

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▲蔡尚樺、曾國城曾拿下金鐘獎益智實境節目主持人獎。（圖／攝影中心攝）



曾國城的這些舉動，蔡尚樺全部都看在眼裡，「城哥是很真誠溫暖表裡如一的人。」對此，網友幾乎都認同地回應：「看他主持的節目很舒服」、「城哥也很好笑。」

▲▼曾國城和蔡尚樺合作多年。（圖／翻攝自Instagram／gladys.tsai）



事實上，蔡尚樺和曾國城一起主持《全民星攻略》時，由男方負責引導節目流程，女方則為眾人解說各題題目及解答，節目囊括各類型題目，邀請不同嘉賓參賽，最高可獲得10萬智慧星幣，可以用來兌換不同等值的獎品，兩人曾一同拿下第55屆電視金鐘獎益智實境節目主持人獎。