ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

康康曬25年前嫩照「曝超狂專輯紀錄」！　吳宗憲幫他配唱、錄音師是周杰倫

記者孟育民／台北報導

中視周六節目《綜藝一級棒》新一集以「美好年代金曲歌喉讚」為主題，一系列歌曲帶觀眾回味台灣歌壇的經典好歌。主持人康康也回憶起自己在1997年出道，1999年出了第一張專輯「或許妳是對的」，這首歌是當時的老闆吳宗憲為他量身訂做，更是第一首兩人所共同創作的歌曲，對康康別有意義，「我當時留長髮，憲哥（建議）把我頭髮剪短，說第一主打就是唱情歌。」

就連錄音時康康也記憶猶新：「我唱A段的時候，憲哥幫我配唱，錄音師是周杰倫，他在我們公司，那時還沒出道。」一旁的主持搭檔聽到這段往事都驚呼羨慕，但康康也解釋那時周杰倫其實還沒出道。

▲▼康康年輕時長髮照。（圖／中視提供）

▲康康年輕時長髮照，當年吳宗憲為他量身打造專輯。（圖／中視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目中，康康也現場演唱〈或許妳是對的〉一曲，唱完後他坦言因年紀關係，如今唱這首歌必須降KEY，但陳隨意仍被他的歌聲所感染：「你唱歌如果要感動別人前先感動自己，康哥唱這首歌真的有感動到我。」杜忻恬也覺得演唱過程，康康跟舞台已融合在一起，情感非常投入。李子森一聽這首歌就想起當年去網咖玩的時候，時常聽到這首歌，簡直就是「網咖金曲」。

▲▼康康年輕時長髮照。（圖／中視提供）

▲《綜藝一級棒》錄製「美好年代金曲歌喉讚」主題。（圖／中視提供）

每一集《綜藝一級棒》在選歌上都藏有巧思，這一集中，許志豪和郭婷筠分別演唱〈感情放一邊〉和〈感情用一半〉，兩首歌的歌名極為相似，郭婷筠打趣形容：「因為用一半發現不適合，所以就放一邊」。許志豪趁機抱怨：「彭正最近跟我講話態度很不好，都是妳造成的。」見兩人一來一往鬥嘴，惹康康起疑：「你們會不會假戲真做。」但許志豪急忙否認！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

看《黑白大廚》覺得好眼熟？　廚師撞臉洋蔥.乱彈阿翔..還有卡通人物XD

推薦閱讀

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多了一位女兒傻瓜

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多了一位女兒傻瓜

吳怡霈「試用後決定不開團」　竟遭廠商逼買下樣品！　

吳怡霈「試用後決定不開團」　竟遭廠商逼買下樣品！　

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多了一位女兒傻瓜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

綜藝一級棒, 康康, 吳宗憲, 周杰倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 宋枝恩幸福嫁輪椅族朴偉！　唯獨Secret她消失⋯韓網爆不合傳言
  2. 《終極》女神國慶宣布：我結婚了　「超閃鑽戒曝光」親妹也是藝人
  3. 台工廠哭訴「最近很難生存」！二伯堅持MIT…幕後原因曝：一起走下去
  4. 杜汶澤國慶日發文「祝福錦繡中華」！1動作暗酸吳慷仁　網一看笑了
  5. 快訊／國慶寶寶誕生！KID老婆平安生下女兒　曬合照：多了一位女兒傻瓜
  6. 趙孟姿一轉頭「許孟哲端蛋糕現身」哭了　全家四口罕見公開合體！
  7. 康康曬25年前嫩照「曝超狂專輯紀錄」！　吳宗憲幫他配唱、錄音師是周杰倫
  8. 恐怖喜劇漫《陰陽眼見子》真人化！　原菜乃華首次單獨女主角
  9. 《王之國》他遭控校暴「像踩死螞蟻般輕鬆」　同窗驚恐憶：他是暴君⋯
  10. 不只性侵女星！日人夫諧星再爆「私下劣行」內幕　遭公司火速踢出

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366