康康曬25年前嫩照「曝超狂專輯紀錄」！　吳宗憲幫他配唱、錄音師是周杰倫

記者孟育民／台北報導

中視周六節目《綜藝一級棒》新一集以「美好年代金曲歌喉讚」為主題，一系列歌曲帶觀眾回味台灣歌壇的經典好歌。主持人康康也回憶起自己在1997年出道，1999年出了第一張專輯「或許妳是對的」，這首歌是當時的老闆吳宗憲為他量身訂做，更是第一首兩人所共同創作的歌曲，對康康別有意義，「我當時留長髮，憲哥（建議）把我頭髮剪短，說第一主打就是唱情歌。」

就連錄音時康康也記憶猶新：「我唱A段的時候，憲哥幫我配唱，錄音師是周杰倫，他在我們公司，那時還沒出道。」一旁的主持搭檔聽到這段往事都驚呼羨慕，但康康也解釋那時周杰倫其實還沒出道。

▲康康年輕時長髮照，當年吳宗憲為他量身打造專輯。（圖／中視提供）

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節目中，康康也現場演唱〈或許妳是對的〉一曲，唱完後他坦言因年紀關係，如今唱這首歌必須降KEY，但陳隨意仍被他的歌聲所感染：「你唱歌如果要感動別人前先感動自己，康哥唱這首歌真的有感動到我。」杜忻恬也覺得演唱過程，康康跟舞台已融合在一起，情感非常投入。李子森一聽這首歌就想起當年去網咖玩的時候，時常聽到這首歌，簡直就是「網咖金曲」。

▲《綜藝一級棒》錄製「美好年代金曲歌喉讚」主題。（圖／中視提供）

每一集《綜藝一級棒》在選歌上都藏有巧思，這一集中，許志豪和郭婷筠分別演唱〈感情放一邊〉和〈感情用一半〉，兩首歌的歌名極為相似，郭婷筠打趣形容：「因為用一半發現不適合，所以就放一邊」。許志豪趁機抱怨：「彭正最近跟我講話態度很不好，都是妳造成的。」見兩人一來一往鬥嘴，惹康康起疑：「你們會不會假戲真做。」但許志豪急忙否認！