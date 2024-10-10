汪建民妹妹接連送走3家人！爸罹血癌、哥肺衰竭早逝　媽媽曾罹淋巴癌

記者田暐瑋／綜合報導

56歲男星汪建民罹患肺腺癌四期，癌細胞擴散至腦部與骨頭，7日晚間不敵病魔逝世，他的妹妹悲慟發文證實噩耗。事實上，汪建民爸爸也是因為癌症過世，哥哥因肺衰竭早逝，妹妹親手送走3位至親，令人不捨。

汪建民曾在節目《新聞挖挖哇》中透露，母親2008年被診斷出淋巴癌，手術風險極高，手術動了6個多小時，之後接受化療順利康復，但2015年底中風並失智2次，他和妹妹共同承擔了家庭的照顧重任，而他和哥哥關係疏離，曾透露對方拒絕簽署媽媽的長照文件，之後雙方再也沒有聯絡。

▲汪建民。（圖／翻攝自汪建民抖音）

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不久後，哥哥因糖尿病導致肺衰竭去世，年齡不到50歲，而爸爸也因血癌往生，談到和妹妹的感情，汪建民稱讚妹妹付出很多卻都沒有怨言，「我一通電話安慰她，她就接受了，她就沒事了，有一個這樣子的家人，是我好命。」如今汪建民過世，妹妹接連送走3位親人，也令人相當不捨。

汪建民生前大約欠下高達2千萬的鉅額債務，債主更多達20多位，後來被診斷出肺腺癌，甚至無力負擔醫藥費。不過汪建民病逝後付不出喪葬費，先前傳出社會局以「低收入戶」介入幫忙，不過台北市社會局表示，汪建民非本市福利身份，社會局低收系統沒有案主資訊，據悉新光醫院已結合民間資源協助喪葬費。

▲汪建民。（圖／年代提供）