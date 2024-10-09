認識汪建民18年！柯淑勤曝私下交情「兒女都認識」：鐵頭哥哥走了

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《在光裏的人》在3日正式開播，今（9）日舉辦收視告捷慶功記者會，主演王傳一、翁家明、臧芮萱、張晏塵、柯淑勤、游小白、王道、廖曉彤、蔡天嘉皆到場參與。其中，柯淑勤曾與近期過世的汪建民有合作經驗，被問及對方因病逝世相關問題，也低調給出回應。

▲王傳一、翁家明、臧芮萱、張晏塵、柯淑勤出席《在光裏的人》收視記者會。（圖／記者林敬旻攝）

汪建民生前演過多部大愛戲劇，包含《畫人生》、《我綿一家人》、《七輩婦》等。跟柯淑勤曾在2006年於公視戲劇《米可，GO！》中合作，今（9）日她出席《在光裏的人》收視記者會，坦言與汪建民其實已經認識18年，就連自己的一雙兒女都見過對方。

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▲柯淑勤談及汪建民。（圖／記者林敬旻攝）

柯淑勤透露自己跟汪建民的私下交情，回憶10幾年前說道「當時我兩個孩子還小，有一起去他家烤肉、吃過飯」兩人拍完戲以後還會聯絡，她不禁感嘆「我覺得辛苦了，好好走。」表示雙方上一次見面是在5、6年前的台東機場，後來因為拍戲比較少碰到就比較少相約見面了。

▲柯淑勤談及汪建民。（圖／記者林敬旻攝）

對此，柯淑勤的小孩因為到汪建民家烤過肉，看新聞得知對方過世的消息，也忍不住跟她說「鐵頭哥哥走了，鐵頭哥哥掰掰。」

▲柯淑勤的兒女都認識汪建民。（圖／年代提供）