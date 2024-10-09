《妮波自由式》片頭導演背景超狂！　主題曲還邀來金曲歌后

記者黃庠棻／台北報導

愛情性喜劇《妮波自由式》即將在11月1日正式上線，由演員林思宇、莊凱勛、張書豪和陸夏共同主演，講述一群知心好友峰迴路轉的獵奇情感冒險。為此更特別邀請金曲天后A-Lin演唱戲劇主題曲〈No Label〉，動感旋律與振奮人心的歌詞，完美呼應了影集「無標籤」的核心精神，傳遞出擁抱自我、拒絕刻板印象的強烈訊息。

▲《妮波自由式》主題曲請到A-Lin演唱。（圖／紅杉娛樂提供）

〈No Label〉由金曲頂級組合打造，歌后A-Lin以其渾厚且充滿情感的嗓音，為這首歌曲注入強大的生命力，簡潔有力的歌詞，鼓勵聽眾勇敢聆聽內心的聲音，做出心之所向的選擇，希望每個人都能擁有愛人的勇氣和自由，不再受周圍質疑聲音的影響。

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▲《妮波自由式》即將播出。（圖／紅杉娛樂提供）



《妮波自由式》釋出一分鐘的片頭影片，其幕後操刀的導演更是大有來頭，邀請曾為五月天、蔡依林等天王天后御用的導演陳奕仁，為戲匠心打造別具巧思的搶眼視覺片頭，導演更為劇中角色設定人物專屬顏色，象徵不同主題，不僅讓觀眾在視覺上享受到豐富的色彩，也巧妙地傳遞出劇中關於自我探索和多元文化的核心價值。

▲《妮波自由式》即將播出。（圖／紅杉娛樂提供）

現今觀眾追劇時，大多將片頭直接略過，陳奕仁則笑著說「短短的片頭其實蘊含著很多訊息與意涵，希望大家可以手下留情，用心觀賞仙草影像的成果結晶，同時感受歌曲結合影像表達的主題」。

▲《妮波自由式》即將播出。（圖／紅杉娛樂提供）



《妮波自由式》將帶著演員林思宇、張書豪、陸夏和YouTuber FJ234帶領大家一窺台北夜生活，第一站將於本週六（12日）快閃信義區大縱酒，除了會有KPOP熱舞表演，現場也將發送限量禮品，歡迎喜歡《妮波自由式》的觀眾朋友們，一起到現場集合參與支持。

▲《妮波自由式》即將播出。（圖／紅杉娛樂提供）