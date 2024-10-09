ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《妮波自由式》片頭導演背景超狂！　主題曲還邀來金曲歌后

記者黃庠棻／台北報導

愛情性喜劇《妮波自由式》即將在11月1日正式上線，由演員林思宇、莊凱勛、張書豪和陸夏共同主演，講述一群知心好友峰迴路轉的獵奇情感冒險。為此更特別邀請金曲天后A-Lin演唱戲劇主題曲〈No Label〉，動感旋律與振奮人心的歌詞，完美呼應了影集「無標籤」的核心精神，傳遞出擁抱自我、拒絕刻板印象的強烈訊息。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》主題曲請到A-Lin演唱。（圖／紅杉娛樂提供）

〈No Label〉由金曲頂級組合打造，歌后A-Lin以其渾厚且充滿情感的嗓音，為這首歌曲注入強大的生命力，簡潔有力的歌詞，鼓勵聽眾勇敢聆聽內心的聲音，做出心之所向的選擇，希望每個人都能擁有愛人的勇氣和自由，不再受周圍質疑聲音的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將播出。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》釋出一分鐘的片頭影片，其幕後操刀的導演更是大有來頭，邀請曾為五月天、蔡依林等天王天后御用的導演陳奕仁，為戲匠心打造別具巧思的搶眼視覺片頭，導演更為劇中角色設定人物專屬顏色，象徵不同主題，不僅讓觀眾在視覺上享受到豐富的色彩，也巧妙地傳遞出劇中關於自我探索和多元文化的核心價值。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將播出。（圖／紅杉娛樂提供）

現今觀眾追劇時，大多將片頭直接略過，陳奕仁則笑著說「短短的片頭其實蘊含著很多訊息與意涵，希望大家可以手下留情，用心觀賞仙草影像的成果結晶，同時感受歌曲結合影像表達的主題」。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將播出。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》將帶著演員林思宇、張書豪、陸夏和YouTuber FJ234帶領大家一窺台北夜生活，第一站將於本週六（12日）快閃信義區大縱酒，除了會有KPOP熱舞表演，現場也將發送限量禮品，歡迎喜歡《妮波自由式》的觀眾朋友們，一起到現場集合參與支持。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將播出。（圖／紅杉娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

牛也不想努力了？　硬搭主人腳踏車成「小牛推車」

推薦閱讀

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

汪建民臨終前求婚「女生會開心嗎」？美女主播：健康時不娶…拜託愛要及時

汪建民臨終前求婚「女生會開心嗎」？美女主播：健康時不娶…拜託愛要及時

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

妮波自由式

讀者迴響

最新新聞更多

  1. T-ara芝妍官宣離婚後首露面！　合體成員「台上激動落淚」
  2. 親姊妹首度公開上節目！　劉香慈合體最美主播強調「我沒引退」
  3. 胡志強、邵曉鈴相隔30年電影約會　「上次進戲院已經是英國念書時」
  4. 「台第一女優」放話老司機喊告！　吳夢夢遭外流怒了：別以身試法
  5. 《黑白大廚》大師呂敬來讚「台灣是美食之國」！嚐1街頭小吃驚：好高級
  6. 「山豬妹妹」台語叫賣爆紅...點閱再破百萬！　吳姍儒坐月子感動落淚
  7. 陸劇男神一人分飾兩角！　全程蒙面「只露出眼睛」演技驚呆影迷
  8. A-Lin又有新歌了！　預告演唱會：期望後續將抵達的城市
  9. 陳零九遭偷拍洩心聲！　自認「對鏡頭很敏感」：已經習慣了
  10. 紀卜心疑遭買粉「一鍵清除外國帳號」！　怒了：別再搞我

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366