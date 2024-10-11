小孟老師／上一天又放假！　10月11日星座運勢

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：可以獲得勝利
感情：共度難忘愛情
財運：事前投資謹慎
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：天秤
工作：調整工作細項
感情：延續喜悅時光
財運：副業賣車有賺
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：雙魚
工作：接受前輩協助
感情：彼此守護幸福
財運：控制財務風險
幸運色：紅色
貴人：金牛
小人：射手
【土象星座】
工作：酬勞談判破裂
感情：深深情意相愛
財運：賭運高小獲利
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：金牛
工作：獲得季節紅利
感情：溫柔呵護關懷
財運：做好風險控制
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：升遷計畫拖延
感情：相互溫暖陪伴
財運：正確消息情報
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
【水象星座】
工作：心情遼闊開運
感情：甜蜜幸福時光
財運：瞭解趨勢行情
幸運色：藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：陰霾漸漸消失
感情：共同面對挑戰
財運：投資等待時機
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：規劃長遠目標
感情：燃起愛情火苗
財運：審慎選擇方案
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：魔羯
【火象星座】
工作：工作事項定案
感情：共同經營幸福
財運：網路寫作稿費
幸運色：橘色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：可以迅速通關
感情：回憶相聚歡笑
財運：保護自我資產
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：完成巨大專案
感情：情感細膩流淌
財運：加強維護利益
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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