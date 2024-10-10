小孟老師／雙十國慶！10月10日星座運勢　射手出發浪漫之旅

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：努力達成業績
感情：勇於追求改變
財運：準備時來運轉
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：團隊齊心協力
感情：輕松愉快相處
財運：關注市場變化
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：調整部門規定
感情：情感深度交流
財運：堅定投資信念
幸運色：橘色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【土象星座】
工作：工作頗為順利
感情：情人特別關愛
財運：分享朋友好運
幸運色：金色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：工作輕鬆愜意
感情：勇於追求愛情
財運：支出少獲利多
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：處女
工作：經驗能力累積
感情：表現甜蜜羞澀
財運：積極發掘機會
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：天秤
【水象星座】
工作：改善人際關係
感情：迅速點燃激情
財運：加強趨勢分析
幸運色：卡其色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：適合付出表現
感情：思維靈感活躍
財運：把握公司盈利
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：調整開發策略
感情：吸引異性眼光
財運：規避不明風險
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：金牛
【火象星座】
工作：放下個人情緒
感情：努力維護幸福
財運：加強資產能力
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
工作：追求身心平衡
感情：真愛無私奉獻
財運：投資謹慎考慮
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：射手
工作：團隊協力解決
感情：追逐浪漫之旅
財運：放下內心障礙
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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