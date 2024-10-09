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胡志強、邵曉鈴相隔30年電影約會　「上次進戲院已經是英國念書時」

記者蕭采薇／台北報導

前台中市長胡志強與妻子邵曉鈴，難得電影約會，一起欣賞紀錄電影《念念眷村—文學裡的眷村故事》。胡志強說，這是他們夫妻倆距離30多年首次一起看電影，上回已經是在英國唸書的時候了。難得看電影的他，回顧當新聞局長時看過印象最深刻的就屬李安的《推手》與《喜宴》。

▲胡志強、邵曉鈴30年首看電影《念念眷村》。（圖／海鵬提供）

▲胡志強、邵曉鈴30年首看電影《念念眷村》。（圖／海鵬提供）

退休後的胡志強不改幽默地說，現在為補償家人，他都專職在家陪太太及孫子。由於邵曉鈴車禍後甚少出席公開活動，生活也很簡單，在家全心修佛。使他在退休後，也成了政治上的「出家人」。

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胡志強的父親從前是裝甲部隊軍官，他從小就生長在模範街的軍眷村，非常了解眷村人的生活與情感，除讚美「眷村的日子那麼美好」，還自嘲「我住在眷村裡的時候頭髮就很多。」胡志強更說，世界在變，唯一不變的是記憶。

▲胡志強、邵曉鈴30年首看電影《念念眷村》。（圖／海鵬提供）

▲胡志強、邵曉鈴迎來30年首次的電影約會。（圖／海鵬提供）

這部引用大量文學片段的電影《念念眷村》，片中採訪了許多出身眷村第一代、第二代的重量級台灣作家，包括被譽為「詩壇鐵三角」的洛夫、張默、瘂弦，更有文壇巨擘司馬中原、朱西甯、齊邦媛、白先勇、陳芳明、封德屏、袁瓊瓊、蘇偉貞、朱天心、梅家玲、張啟疆等。片中以珍貴採訪、實景、新聞片段、照片、主題歌曲等元素，堆疊重現了眷村的生活與記憶，《念念眷村》將於10月10日起在全台10家戲院上映。

 

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念念眷村, 胡志強, 邵曉鈴

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