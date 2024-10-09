記者潘慧中／綜合報導

汪建民因罹患肺腺癌第四期，於7日晚間撒手人寰，享年56歲。其中引起討論的是，低調交往8年的女友也隨之曝光，9日還被爆他在臨終前已求婚。對此，華視美女主播宋燕旻不解地說：「交往8年健康的時候不娶人家，瀕死前才說想婚，被求婚的女生真的會開心嗎？？？」

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▲宋燕旻發表個人看法。（圖／翻攝自Threads／somiisung）



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宋燕旻想說的是，「拜託生命真的很短暫，愛要及時，然後不管是浪子還是海女，不要以為自己還年輕很有資本，就將真心愛你的人其如敝屣。有人陪著臨終是幸運，沒有也剛好而已。」

▲宋燕旻是知名主播。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）



看到有網友留言「男生本身有負債，如果當初結婚，現在會不會被妳說有負債還敢結婚，老婆都被拖累了」，宋燕旻則表示，女方願不願意結婚是自己的評估，「但臨終前才求婚……」，內心似乎有不同看法。

▲宋燕旻回應網友。（圖／翻攝自Threads／somiisung）



至於有網友認為沒結婚或許是正確的，並留言「配偶優先繼承，對某人債務龐大的情況來說無非是對另一半最好的選擇」一事，宋燕旻則認為最後拋棄繼承即可。

▲汪建民臨終前向女友求婚。（圖／翻攝自抖音／汪建民）



宋燕旻Threads全文：

某藝人這兩天不敵癌症病逝，他的妹妹在臉書上感謝女友不離不棄，接著有篇獨家訪問寫到，兩人交往八年，男方在臨終前向女友求婚，說自己若是康復要跟女方結婚。

交往八年健康的時候不娶人家，瀕死前才說想婚，被求婚的女生真的會開心嗎？？？

拜託生命真的很短暫，愛要及時，然後不管是浪子還是海女，不要以為自己還年輕很有資本，就將真心愛你的人其如敝屣。有人陪著臨終是幸運，沒有也剛好而已。