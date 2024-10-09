ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

記者葉文正／台北報導

已故汪建民人生最後這8年，一直與女友Joan不離不棄，到離世後，妹妹也寫下對Joan的感謝詞，雖然苦，但Joan不後悔，「老天爺要你遇到誰，都是註定的，我真的很愛他」。根據《聯合新聞網》報導指出，汪建民在臨終前也跟女友求婚，並期待共結連理。

▲汪建民。（圖／翻攝自汪建民臉書）

▲汪建民生前已跟女友求婚。（圖／翻攝自汪建民臉書）

汪建民與寶媽分手後，認識了Joan，他生前受訪時說，「我是拍大愛戲時在醫院遇見Joan，她當時在醫院上班，走過去跟她搭訕」，兩人最後變成男女朋友，一直到汪建民臨走前都在照顧他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲汪建民女友PO照。（圖／翻攝自汪建民抖音）

▲汪建民女友PO照。（圖／翻攝自汪建民抖音）

去年汪建民查出肺腺癌4期時，Joan則成了汪建民的生命支柱，打理一切。Joan說，「我們像靈魂伴侶，不用講話就可以知道對方想什麼，安靜時可以很安靜，聒躁時可以很聒躁，雙方的個性相像，他私下是個彬彬有禮的人，很感性、在家裡總是把感謝掛在嘴邊」。

兩人相差3歲，汪建民56歲、Joan53歲，她透露，「我們假日會開車去宜蘭露營享受兩人世界，這些年他的壓力很大，可能只有在露營時，他才能夠真正放鬆，他喜歡煮東西，我們經常跑去那邊，最後跟營主變成好友」。

他們交往8年沒談到結婚，但人生最後階段，他終於開口跟Joan說，「等我好了，我們去登記好不好」。Joan說，8年來他雖從未提過婚事，兩人卻彷彿終身伴侶，「閒聊時他會提到未來，等他解決一切後再談結婚，但這次他知道狀況不好了，才把心底的話說出來」。

在她眼中，汪建民是個貼心溫暖的人，病床上想到她渴了，還努力要下床去幫她買飲料，「他其實根本動不了了，沒辦法翻身，還氣自己無能為力，生氣到一直瞪著天花板，在我心中，他是一個很棒很堅強的人。」對於汪建民來說，Joan當真是心靈伴侶，不離不棄。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

楊千霈「交往19天閃婚」2歧異埋導火線！IG洩分居跡象 經紀人首回應

楊千霈「交往19天閃婚」2歧異埋導火線！IG洩分居跡象 經紀人首回應

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

汪建民生前最後一場錄影　拄枴杖現身　呼籲大家勿輕忽咳嗽徵兆

楊千霈爆8年婚變！被目擊「分居回娘家」業界人士：磨合失敗

AV女優「梅毒篩檢陽性」　崩潰喊：不想做了

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

汪建民生前病榻照曝！「女友緊牽他手」揪心留6字　淚謝徐乃麟低調善舉

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

汪建民, JOAN

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！「這群人」籌錢為他辦告別式
  2. 36歲美矽谷工程師棄500萬年薪來台　突開砲：看到這些人就想吐！
  3. 張立東遭爆錄影騷擾冼迪琦！追問女方「一個人住嗎」　兩男爭一女畫面曝
  4. 張鈞甯本名第3字到底是什麼？英文名也常被唸錯 致歉：一次說清楚
  5. 金曲歌王洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！　「絕美婚紗照」曝光
  6. 為打蹦闆拼了！統神瘦10公斤「真實體重曝光」　現身網驚呆：右邊的瘦子是誰
  7. 《黑白大廚》SET好的？黑白對決人數相同　製作人親解真相：我也遺憾
  8. 文化幣「金馬套餐」看1部電影就賺100！秋冬國片大補帖一次看
  9. 汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　
  10. 6.5萬人同時上線訂位！《黑白大廚》餐廳秒殺訂光　預訂暴增148%

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366