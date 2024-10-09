汪建民女友首發聲　臨終前跟她求婚　

記者葉文正／台北報導

已故汪建民人生最後這8年，一直與女友Joan不離不棄，到離世後，妹妹也寫下對Joan的感謝詞，雖然苦，但Joan不後悔，「老天爺要你遇到誰，都是註定的，我真的很愛他」。根據《聯合新聞網》報導指出，汪建民在臨終前也跟女友求婚，並期待共結連理。





▲汪建民生前已跟女友求婚。（圖／翻攝自汪建民臉書）

汪建民與寶媽分手後，認識了Joan，他生前受訪時說，「我是拍大愛戲時在醫院遇見Joan，她當時在醫院上班，走過去跟她搭訕」，兩人最後變成男女朋友，一直到汪建民臨走前都在照顧他。

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▲汪建民女友PO照。（圖／翻攝自汪建民抖音）

去年汪建民查出肺腺癌4期時，Joan則成了汪建民的生命支柱，打理一切。Joan說，「我們像靈魂伴侶，不用講話就可以知道對方想什麼，安靜時可以很安靜，聒躁時可以很聒躁，雙方的個性相像，他私下是個彬彬有禮的人，很感性、在家裡總是把感謝掛在嘴邊」。

兩人相差3歲，汪建民56歲、Joan53歲，她透露，「我們假日會開車去宜蘭露營享受兩人世界，這些年他的壓力很大，可能只有在露營時，他才能夠真正放鬆，他喜歡煮東西，我們經常跑去那邊，最後跟營主變成好友」。

他們交往8年沒談到結婚，但人生最後階段，他終於開口跟Joan說，「等我好了，我們去登記好不好」。Joan說，8年來他雖從未提過婚事，兩人卻彷彿終身伴侶，「閒聊時他會提到未來，等他解決一切後再談結婚，但這次他知道狀況不好了，才把心底的話說出來」。

在她眼中，汪建民是個貼心溫暖的人，病床上想到她渴了，還努力要下床去幫她買飲料，「他其實根本動不了了，沒辦法翻身，還氣自己無能為力，生氣到一直瞪著天花板，在我心中，他是一個很棒很堅強的人。」對於汪建民來說，Joan當真是心靈伴侶，不離不棄。