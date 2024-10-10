毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

圖文／鏡週刊

毛弟（邱宇辰）以BL劇《關於未知的我們》人氣翻紅，哥哥王子邱勝翊拿出7位數新台幣金援，推出個人服裝品牌「CHRISCHIU」，沒想到推出3個多月來，遭受缺乏創意、太貴、像淘寶貨等負評，更被網友揶揄品牌logo就像「本田機車HONDA」的標誌，還有人下單兩個月後才收到貨，竟然還是瑕疵品。

毛弟邱宇辰推出的「CHRISCHIU」品牌，率先推出個人聯名T及兩頂帽子，近期因應他10月10日生日，還推出他人生設計的第一個包款1010背包及生日聯名T恤，擁護他的粉絲叫好聲不斷，卻也有黑粉不認同毛弟推出個人品牌的理念。

很坑爹 背包被投訴

據本刊接獲讀者爆料，指毛弟新推出的1010背包在小紅書販售，一如包包的名稱，一個要價人民幣1010元（約新台幣4600元），雖然打著全牛皮製作，背包的所有工藝都經過特別設計，擁有多功能隔層，相當實用，但黑粉卻指「同樣的條件在淘寶網只需花人民幣200元（約新台幣910元）即可，毛弟根本是割韭菜。」

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▲毛弟邱宇辰（右）、黃宏軒（左）在《關於未知的我們》中飾演無血緣的兄弟，在朝夕相處間萌生情愫。

其實毛弟做品牌是經過籌畫很久才行動，他說：「做個人品牌這件事，已經在我心裡想了很久，只是一直沒有找到好的時機點，我也沒有足夠的能力，就只能埋在內心深處。」

後來毛弟以BL劇《關於未知的我們》人氣翻紅又萬事俱備下，才如願在今年推出了「CHRISCHIU」，卻沒料到除了被嫌貴、設計普通，更有人拿毛弟思考許久的品牌logo開刀。

很機車 logo被毒舌

毛弟曾解釋logo的由來，是以「展翅」作為核心概念，標準字圓弧曲度中帶有俐落的切角，表現彈性卻又堅毅的特質，圖標則是以翅膀結構為基底，結合C字特徵，呈現向前衝刺、向上飛揚的自信，他感謝粉絲說：「你們每個人都像一片片羽毛，我們才能變成一對翅膀，一起自在飛翔。」

但毛弟充滿感性的解讀，卻被網友拿來和「本田機車HONDA」的標誌相比，雖然相似度高，卻也不能否認毛弟對品牌所付出的苦心，畢竟是他苦思許久的想法，只能說人紅遭妒。

▲出動寶貝「愛女」Momo醬一起拍攝品牌主視覺，毛弟未來打算進攻寵物市場。（翻攝自邱宇辰IG)

還好黑粉沒澆熄毛弟的熱情，除了賣衣服、包包，他還打算進攻寵物市場，推出狗狗和主人的用品。「我想出狗狗衣服、加上和主人的親子裝，覺得能跟毛小孩穿一樣的套裝是件很幸福的事。」為此，他還出動了寶貝「愛女」Momo醬一起拍攝品牌主視覺，Momo醬充滿鏡頭感的表現令毛弟意外又自豪。



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