ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑

星海浮沉多年的毛弟，因拍攝BL劇《關於未知的我們》人氣翻紅，在兩岸擁高人氣。

圖文／鏡週刊

毛弟（邱宇辰）以BL劇《關於未知的我們》人氣翻紅，哥哥王子邱勝翊拿出7位數新台幣金援，推出個人服裝品牌「CHRISCHIU」，沒想到推出3個多月來，遭受缺乏創意、太貴、像淘寶貨等負評，更被網友揶揄品牌logo就像「本田機車HONDA」的標誌，還有人下單兩個月後才收到貨，竟然還是瑕疵品。

毛弟邱宇辰推出的「CHRISCHIU」品牌，率先推出個人聯名T及兩頂帽子，近期因應他10月10日生日，還推出他人生設計的第一個包款1010背包及生日聯名T恤，擁護他的粉絲叫好聲不斷，卻也有黑粉不認同毛弟推出個人品牌的理念。

很坑爹　背包被投訴

據本刊接獲讀者爆料，指毛弟新推出的1010背包在小紅書販售，一如包包的名稱，一個要價人民幣1010元（約新台幣4600元），雖然打著全牛皮製作，背包的所有工藝都經過特別設計，擁有多功能隔層，相當實用，但黑粉卻指「同樣的條件在淘寶網只需花人民幣200元（約新台幣910元）即可，毛弟根本是割韭菜。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

毛弟邱宇辰（右）、黃宏軒（左）在《關於未知的我們》中飾演無血緣的兄弟，在朝夕相處間萌生情愫。

▲毛弟邱宇辰（右）、黃宏軒（左）在《關於未知的我們》中飾演無血緣的兄弟，在朝夕相處間萌生情愫。

其實毛弟做品牌是經過籌畫很久才行動，他說：「做個人品牌這件事，已經在我心裡想了很久，只是一直沒有找到好的時機點，我也沒有足夠的能力，就只能埋在內心深處。」

後來毛弟以BL劇《關於未知的我們》人氣翻紅又萬事俱備下，才如願在今年推出了「CHRISCHIU」，卻沒料到除了被嫌貴、設計普通，更有人拿毛弟思考許久的品牌logo開刀。

毛弟個人品牌「CHRISCHIU」的標誌（圖），被酸與本田機車的logo相似。

毛弟個人品牌「CHRISCHIU」的標誌，被酸與本田機車的logo（圖）相似。

很機車　logo被毒舌

毛弟曾解釋logo的由來，是以「展翅」作為核心概念，標準字圓弧曲度中帶有俐落的切角，表現彈性卻又堅毅的特質，圖標則是以翅膀結構為基底，結合C字特徵，呈現向前衝刺、向上飛揚的自信，他感謝粉絲說：「你們每個人都像一片片羽毛，我們才能變成一對翅膀，一起自在飛翔。」

毛弟推出的1010背包（圖）被指設計普通，在淘寶網人民幣200元有找。（翻攝自淘寶）

毛弟推出的1010背包被指設計普通，在淘寶網人民幣200元有找（圖）。（翻攝自淘寶）

但毛弟充滿感性的解讀，卻被網友拿來和「本田機車HONDA」的標誌相比，雖然相似度高，卻也不能否認毛弟對品牌所付出的苦心，畢竟是他苦思許久的想法，只能說人紅遭妒。

出動寶貝「愛女」Momo醬一起拍攝品牌主視覺，毛弟未來打算進攻寵物市場。（翻攝自邱宇辰IG)

▲出動寶貝「愛女」Momo醬一起拍攝品牌主視覺，毛弟未來打算進攻寵物市場。（翻攝自邱宇辰IG)

還好黑粉沒澆熄毛弟的熱情，除了賣衣服、包包，他還打算進攻寵物市場，推出狗狗和主人的用品。「我想出狗狗衣服、加上和主人的親子裝，覺得能跟毛小孩穿一樣的套裝是件很幸福的事。」為此，他還出動了寶貝「愛女」Momo醬一起拍攝品牌主視覺，Momo醬充滿鏡頭感的表現令毛弟意外又自豪。


更多鏡週刊報導
【自創品牌招黑】歐陽娜娜賣睡衣割韭菜？　一件成本230元竟開這價格
【獨家】【告別老東家】伊林一哥轉進凱渥　温昇豪當李銘順師弟
【告別老東家】男星跨足歌壇和綜藝　簽下自己經紀約還身兼股東

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

洪榮宏21歲正妹女兒結婚「新郎身份曝光」！　揭驚人巧合：我很放心

洪榮宏21歲正妹女兒結婚「新郎身份曝光」！　揭驚人巧合：我很放心

汪建民《康熙》鬥嘴羅霈穎　片段被挖出…網看哭：天堂相聚了

汪建民《康熙》鬥嘴羅霈穎　片段被挖出…網看哭：天堂相聚了

林心如罕見解放泳裝！外衣脫了「真實身材全入鏡」 1.2萬人讚爆

林心如罕見解放泳裝！外衣脫了「真實身材全入鏡」 1.2萬人讚爆

蔡阿嘎要被房東趕走！　寵粉豪喊：40組公關收藏全送大家

蔡阿嘎要被房東趕走！　寵粉豪喊：40組公關收藏全送大家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼

郭雪芙「難得低胸」超兇身材現形！包不住事業線 震撼3.5萬人

汪建民病逝付不出喪葬費...社會局發聲沒介入！　醫院出手籌錢辦告別式

范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

蔡尚樺球賽穿超辣！坐場邊「細肩帶快包不住」超兇上圍全看光 震撼千人

獨家／楊千霈首發聲回應婚變！「的確跟小孩都住台北」：我們很任性

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！鉅額欠債曝 4天後辦告別式

洪榮宏21歲正妹女兒結婚「新郎身份曝光」！　揭驚人巧合：我很放心

汪建民《康熙》鬥嘴羅霈穎　片段被挖出…網看哭：天堂相聚了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 毛弟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳怡霈「試用後決定不開團」　竟遭廠商逼買下樣品！　
  2. 國慶文「台藝人第一PO是他」！曾智希晃國旗 女星愛國脫到剩比基尼
  3. 小孟老師／雙十國慶！10月10日星座運勢　射手出發浪漫之旅
  4. 韓推熱門／日本有很多NCT WISH可愛人嗎？　韓網友神回應…萬人響應
  5. 毛弟自創品牌「賣包包被罵割韭菜」！遭諷是淘寶貨　被列5點負評招黑
  6. 江蕙大巨蛋華麗復出感動全台！　洪榮宏親弟218字揭內幕
  7. 范琪斐前夫辦離婚哭了！她堅持回收「2定情物」：不想他轉送給新女友
  8. 大元超商「買三明治忘付錢」！　喊話店員承諾補上：太不好意思
  9. 台灣飲食文化豐富　「省」是拍不出《黑白大廚》的關鍵
  10. 別亂學《吉伊卡哇》烏薩奇說話！　波特王提醒2雷點：是很沒禮貌的

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366