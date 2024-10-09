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吳慷仁簽約大陸「只簽3個月試用期」！　操作手段曝光：要西進不容易

政治色彩鮮明的吳慷仁，去年金馬稱帝後，今年西進賺人民幣，引發軒然大波。

圖文／鏡週刊

吳慷仁近來以「我不再是一個人」宣言，證實與中國大陸經紀公司「壹心娛樂」合作引發軒然大波，該公司在對岸娛樂圈也算是兵強馬壯，台星像是趙又廷、陳昊森都在旗下。本刊接獲消息，傳吳慷仁與「壹心娛樂」的合約只簽了3個月而已，「試用期」的意味明顯。

吳慷仁在臉書抒發簽大陸經紀公司的心情，支持他的人固然很多，然而跑來開罵的更多。（翻攝自吳慷仁臉書）

▲吳慷仁在臉書抒發簽大陸經紀公司的心情，支持他的人固然很多，然而跑來開罵的更多。（翻攝自吳慷仁臉書）

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在台灣沒有經紀人的吳慷仁，如今赴對岸工作西進賺人民幣前，立刻簽約經紀公司「壹心娛樂」，老闆楊天真曾任范冰冰工作室宣傳總監，手段高明，對吳慷仁來說應是找到一座好靠山。果然在經紀公司的強大操作下，第一部作品《執迷》就搭檔「娘娘」孫儷。

科普一下楊天真，她在對岸與龍丹妮、杜華並稱「內娛三大女魔頭經紀人」，曾為范冰冰立下霸氣的「范爺」人設，在「內娛」影響力巨大。吳慷仁要西進並不容易，勢必有該排除的狀況要排除，要擺平的事情要擺平，須完成的事情也要完成，曾透過關係找管道投石問路，這時由熟悉對岸娛樂圈的公司替他出面，當然是件事半功倍的好事。

現年39歲的楊天真，23歲起擔任范冰冰工作室的宣傳總監，公關手段一流，在對岸娛樂圈深具影響力。（翻攝自楊天真本真微博）

▲現年39歲的楊天真，23歲起擔任范冰冰工作室的宣傳總監，公關手段一流，在對岸娛樂圈深具影響力。（翻攝自楊天真本真微博）

看似雙贏的局面，卻有消息指出，吳慷仁簽約壹心娛樂只是3個月的短約，充滿「試用」的複雜意味，視此次「西進首秀」效果如何再做打算。例如雖然吳慷仁簽約壹心一事早已外洩，但雙方卻等到9月30日才官宣，緊接著隔天對岸國慶，吳慷仁順勢轉發祝賀文（對岸網友戲稱「繡紅旗」），時間配合恰恰好，簡直是肉眼可見的操作痕跡。

心娛樂選在對岸國慶前一天官宣與吳慷仁合作，有明顯操作痕跡，外傳雙方合作類似「試用期」，僅3個月。（翻攝自壹心娛樂微博）

▲壹心娛樂選在對岸國慶前一天官宣與吳慷仁合作，有明顯操作痕跡，外傳雙方合作類似「試用期」，僅3個月。（翻攝自壹心娛樂微博）


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