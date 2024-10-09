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命中注定剋妻？他娶6任老婆「4位死於非命」　靠保險金進帳百萬

記者蕭采薇／綜合報導

經歷過六段婚姻的湯瑪斯藍道夫（Thomas Randolph），在其中四位妻子相繼死亡後，遭到美國檢調懷疑他為了騙取高額的保險金而殺害另一半。湯瑪斯看似飽受喪妻之痛，背後是否隱藏著人神共憤的邪惡陰謀？

▲▼湯瑪斯聲稱妻子雪倫遭竊賊入室殺害，案發現場證據卻與其說詞有出入。（圖／Discovery提供）

▲湯瑪斯堅稱自己深愛雪倫，絕不會密謀奪取愛妻生命。（圖／Discovery提供）

湯瑪斯至今共娶過六位老婆，「愛情讓我上癮」是自詡為浪漫主義者的湯瑪斯藍道夫，是這樣解釋自己為何不斷出軌及娶妻的理由。然而其中四位妻子都命喪黃泉。在旁人看來，湯瑪斯似乎是位厄運纏身的悲劇角色，然而隨著執法人員深入各個命案現場，他們察覺情況似乎並不如外界想像的單純。

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2008 年的某個夜晚，湯瑪斯撥通了報警專線，他驚慌地表示自己的第六任妻子雪倫藍道夫（Sharon Randolph）遭到入室搶劫的劫匪槍擊後倒地不起，且他在情急之下開槍射傷了歹徒。警察及救護人員抵達後，雪倫及劫匪早已傷重不治。

▲▼湯瑪斯聲稱妻子雪倫遭竊賊入室殺害，案發現場證據卻與其說詞有出入。（圖／Discovery提供）

▲警方懷疑湯瑪斯買兇殺害妻子雪倫，再將兇手滅口。（圖／Discovery提供）

警方仔細盤問湯瑪斯當天的情況，卻發現湯瑪斯的說詞與案發現場遺留的證據不符，證詞更有許多自相矛盾之處，因此懷疑他是買兇殺害妻子後，再反手將兇手滅口，偽裝成一起入室搶劫案。

警方深入調查湯瑪斯的過去，查覺到其他前妻的死亡案件似乎也都有些蹊蹺。他的第二任妻子貝琪藍道夫（Beckie Randolph）嫁給湯瑪斯後，不只性情大變，更染上藥物濫用的習慣。更離奇的是，在她向湯瑪斯爭取離開的不久後，被發現陳屍於床上，當時死因被判定為舉槍自盡。

▲▼湯瑪斯聲稱妻子雪倫遭竊賊入室殺害，案發現場證據卻與其說詞有出入。（圖／Discovery提供）

▲訪問事件關係人，抽絲剝繭湯瑪斯屢屢喪妻的幕後真相。（圖／Discovery提供）

儘管家屬都認為貝琪是為人所害，案發現場卻因保存不當而損失許多關鍵證據，難以將湯瑪斯定罪。無獨有偶，湯瑪斯的第五任妻子法蘭西絲藍道夫（Frances Randolph）曾接受心臟開刀，原先手術順利結束，卻在湯瑪斯獨自探病後，突然離開人世。弔詭的是，湯瑪斯非但沒有因此受到調查，反而因醫療糾紛訴訟獲得一筆數目可觀的和解金。

▲▼湯瑪斯聲稱妻子雪倫遭竊賊入室殺害，案發現場證據卻與其說詞有出入。（圖／Discovery提供）

▲湯瑪斯聲稱妻子雪倫遭竊賊入室殺害，案發現場證據卻與其說詞有出入。（圖／Discovery提供）

根據統計，湯瑪斯透過前妻們的死亡事故獲利超過美金一百萬元。所幸在警探、檢察官、死者家屬等人的多方努力下，他們終於成功將湯瑪斯告上法院。究竟他將從此深陷囹圄，還是再次逍遙法外尋找下一位有情人？《黑寡夫：藍道夫的六任妻子》將解密命案的來龍去脈與法庭審判現場，以及湯瑪斯殺妻案審判的最終結果，10月13日起，每星期日晚間10點於Discovery 頻道播出。

 

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