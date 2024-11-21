《瘋狂電視台》演出15年宣布「關台」　趙正平陸巡演⋯女粉舉牌：趙哥我愛你

記者蕭采薇／台北報導

舞台劇《瘋狂電視台》以瘋狂又荒謬的喜劇風格著稱，至今已演出15年，國內外巡演累積達162場，進場觀賞人數超過16萬人次。為了將作品停留在最好的時間點，編導謝念祖宣布，今年臺北場演出後，未來暫時不再考慮加演，《瘋狂電視台》，這一次是真的要關台了。

▲《瘋狂電視台》宣布封箱。（圖／記者黃克翔攝）

2009年創作《瘋狂電視台》這齣舞台劇的起心動念，原是想透過「電視台只剩下2名員工，卻要維24小時電視節目運轉」的設定，喜劇方式詮釋電視生態圈的種種不易。但隨著大眾娛樂模式的轉變，擔心時代變遷，未來電視台的模式也許真的會只剩下兩個人，那麼《瘋狂電視台》的荒謬感就不成立，編導謝念祖因此決定封箱。

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主演唐從聖和演員吳世偉、黃逸豪、呂紹齊一齊演出劇中廣受觀眾喜愛的「政論擂台賽」片段，以近期的新聞弊案結合日式格鬥技，隨著最新時事更改攻擊招式名稱。編導謝念祖表示：「為因應時事時常需要變更台詞，過招時演員們的身體耗能也大於其他段落，這15年間每每演出這個片段，都相當佩服唐從聖為這個舞台付出的熱情。」

▲《瘋狂電視台》唐從聖擂台賽。（圖／記者黃克翔攝）

《瘋狂電視台》演出至今，除了主演唐從聖、康茵茵不變，其他角色皆換過不少演員，此次記者會上也邀來過往曾參與過演出的演員羅北安以及趙正平，分享在演出時發生的趣事。羅北安看完彩排片段後表示：「這齣戲早期還有黃迪揚跟我們一起，不同角色換過好幾個演員！這齣劇的題材一直隨著時事更新，今天我看了一下，擂台賽只有少數台詞還維持當年的設定，其它都與時俱進！」

▲《瘋狂電視台》宣布封箱。（圖／記者黃克翔攝）

唐從聖也回應：「而且這14年間，2012年開始，我們也是唯一跟著選舉一邊演、一邊直播開票，地球上大概沒有一個劇團會這樣演！還有趙哥之前在中國巡演，都會有女粉絲舉牌寫趙哥我愛你，我要嫁給你！當時趙哥越罵，她們越愛！」《瘋狂電視台》封箱巡演最終場臺北站，將於11月22日至24日在臺北表演藝術中心大劇院連演三場。