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雷／《黑白大廚》總冠軍出爐！　「他爆冷第一個遭淘汰」全場傻眼

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓料理實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出以來話題不斷，本週終於進入最後總決賽，繼上週的「人生料理」後，開場要求除了已搶先取得晉級資格的「拿坡里美味黑手黨」以外，另7位廚師進行「無限料理地獄」，每半小時要用一道主食做料理，且每半小時就會淘汰一名參賽者，沒能在規定時間內完成料理也會被淘汰，相當緊湊刺激

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▲▼《黑白大廚》總決賽。（圖／翻攝Netflix）

▲▼崔鉉碩大廚和「港點女王」鄭智善先後遭淘汰。（圖／翻攝Netflix）

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▲▼《黑白大廚》總決賽。（圖／翻攝Netflix）

令人驚訝的是，第一輪豆腐料理大賽中，慘遭淘汰的竟是「白湯匙」的崔鉉碩大廚，令所有人都不敢置信，而第二輪豆腐料理大賽中，又送走了「港點女王」鄭智善，開場就接連兩名白湯匙主廚遭淘汰，讓在場人無不心驚膽顫。

第三道豆腐料理大賽則是淘汰了黑湯匙組「阿姨無菜單料理一號」，第四道豆腐料理大賽又送走白湯匙的蔣浩埈主廚，隨著人數越來越少，賽事緊張情緒也不斷堆疊，第五道豆腐料理大賽又讓「烹飪狂人」打包回家，他落淚表示，行動不便的媽媽喜歡看他的影片，也喜歡看他上電視，他為了讓媽媽才來參加節目，認為媽媽應該會覺得很開心。

▲▼《黑白大廚》總決賽。（圖／翻攝Netflix）

▲▼「阿姨無菜單料理一號」、蔣浩埈主廚和烹飪狂人也遭到淘汰。（圖／翻攝Netflix）

▲▼《黑白大廚》總決賽。（圖／翻攝Netflix）

▲▼《黑白大廚》總決賽。（圖／翻攝Netflix）

剩下李愛德華主廚和黑湯匙的「三星」拼鬥總決賽門票，最後由李愛德華勝出，與黑湯匙的「拿坡里美味黑手黨」一決勝負，而「拿坡里美味黑手黨」的本名「權聖晙」也隨之公開，兩人以「賭上名號的料理」為主題，必須要安成宰、白種元兩位評審的意見一致，比賽才能宣告結束，否則將再次對決，相當不容易。

▲▼《黑白大廚》總決賽。（圖／翻攝Netflix）

▲人氣頗高的「三星」未能進到總決賽。（圖／翻攝Netflix）

最後李愛德華主廚以剩下的辣炒年糕為靈感所創作的甜點，搭配香瓜、水芹及馬格利酒調製而成；權聖晙主廚則推出皮埃蒙特風的羊排料理佐羊心義大利餃，兩道料理都頗受評審青睞，不過勝者只有一位，最終得到兩位評審一致肯定意見的是黑湯匙的權聖晙，也由他順利拿下冠軍，奪下3億元韓幣（約台幣717萬元）的獎金，現場眾人紛紛歡呼，也讓這趟刺激的料理之旅畫下完美句點。

▲▼《黑白大廚》總決賽。（圖／翻攝Netflix）

▲▼「拿坡里美味黑手黨」權聖晙主廚在最後總決賽中擊敗李愛德華主廚。（圖／翻攝Netflix）

▲▼《黑白大廚》總決賽。（圖／翻攝Netflix）

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