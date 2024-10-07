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獨／3台星進軍南韓「林柏宏演殺手」卡司超狂　王柏傑低調證實！

記者黃庠棻／台北報導

釜山影展的「亞洲內容及全球OTT大獎」頒獎典禮在6日晚間舉行，包含李沐、陳姸霏、宋芸樺、柯震東、林依晨、柯佳嬿、吳慷仁都風光踏上紅毯。其中，林柏宏穿著一身白色西裝登場，帥氣魅力讓他一出現就吸引眾人目光，沒想到7日更有韓媒爆出他即將進軍韓國電影界的消息。

▲2024台北電影節非常演員陣容公開，包括王柏傑、李沐、宋芸樺、李霈瑜、林柏宏、柯佳嬿、姚淳耀、謝盈萱、傅孟柏。（圖／台北電影節提供）

▲林柏宏被爆進軍南韓電影圈。（圖／台北電影節提供）

林柏宏6日晚間與宋芸樺一起登上「亞洲內容及全球OTT大獎」頒獎典禮，兩人一同站上舞台擔任頒獎人，除了秀出韓文自我介紹之外，也以流利英文說表示自己看到許多優秀的劇本，希望明年可以帶著新作品再次站上舞台，甚至是希望以「入圍者」的身份參加。

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▲釜山國際影展。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

▲林柏宏出席釜山國際影展。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

沒想到，林柏宏7日就被南韓媒體JTBC爆料，繼許光漢之後即將進軍韓國，「老公」在韓劇《無路可走：輪盤賭》有著亮眼表現，而他則是傳出加盟電影《悲傷熱帶》（暫譯），由韓國黑幫電影教父朴勳政執導，導演的作品列表超狂，包含《闇黑新世界》、《魔女》系列電影、《貴公子》等。

▲▼《愛的噩夢》林柏宏專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林柏宏傳出即將演出南韓電影。（圖／記者李毓康攝）

據了解，林柏宏將在電影《悲傷熱帶》中與多位實力派南韓影星合作，包含《魷魚遊戲》朴海秀、《鐵線蟲入侵》金明民、《愛的迫降》李新英、《芭蕾復仇曲》朴有琳。韓媒以「台灣演技派大勢演員」來介紹林柏宏，並稱電影卡司為「黃金陣容」，目前已在泰國開拍。

▲朴海秀。（圖／翻攝自Instagram／nayurimu）

▲朴有琳。（圖／翻攝自Instagram／nayurimu）

▲李新英。（圖／翻攝自Instagram／leesin_y）

▲朴海秀、朴有琳、李新英。（圖／翻攝自Instagram）

《悲傷熱帶》描述一群生存在熱帶雨林的殺手的故事，在這片悲傷的熱帶雨林之中，殺手們因為一場危及生命的事件讓關係生變，開始互相猜忌、懷疑，並展開一場流血之戰。金明民飾演殺手的頭目，朴海秀則是飾演殺手們的大哥，李新英為殺手們的老么，林柏宏則也是殺手中的一員，表現令人期待。

▲Law School,金明民。（圖／Netflix提供）

▲金明民。（圖／Netflix提供）

此外，韓媒更傳出《悲傷熱帶》出演的台灣演員不只有林柏宏，王柏傑、陳以文也都將加入演出。對此，《ETtoday星光雲》求證王柏傑，經紀人低調表示「確實有參與這部電影演出」，只不過細節的部分目前還不方便透露太多。而林柏宏也透過經紀人證實「謝謝關心，柏宏的確即將進組拍攝，很開心可以參與演出，但其他細節還不方便透露」。

▲▼王柏傑出席路易威登男裝活動。（圖／記者李毓康攝）

▲王柏傑低調證實拍攝南韓電影。（圖／記者李毓康攝）

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