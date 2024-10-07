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雙胞胎依依爸爸反應曝光！　「低調關心女兒」網感動：爸爸都一樣

記者黃皓瑋／綜合報導

雙胞胎藝人依依去年與前夫結束10年婚姻，不過前段時間2人突然接連隔空發聲，引發外界關注。事件告一段落後，日前依依分享與爸爸的私下互動，自曝收到來自爸爸的低調關心，讓她直呼好可愛，也引發網友共鳴。

▲▼依依。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎 依依佩佩 的 依依）

▲依依分享與爸爸之間的互動。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎 依依佩佩 的 依依）

依依昨（7日）在臉書發文，透露日前突然到爸爸的訊息，詢問是否要到她的新家幫她打掃房子，讓她直呼爸爸好可愛：「他是不是在用他的方式關心我？」依依也坦言可能是自己讓爸爸操心了，喊話要爸爸別擔心：「他女兒跟他一樣頭好壯壯，可以用腹肌開瓶蓋，只有一個字可以形容就『帥』！」

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依依的貼文一出引發許多網友的共鳴，紛紛感動表示「爸爸的愛都是低調的」、「全世界的爸爸都一樣」、「天下父母」，依依也直呼：「真的，又溫馨又可愛的老人兒。」

▲▼料理之王實境料理秀，特別來賓依依。（圖／記者湯興漢攝）

▲依依喊話要爸爸不需要擔心。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

對於近期與前夫的互動引發關注，依依5日透露，其實過去2人的關係一直都很和平，並坦言有些話經過網友轉述，已經脫離了原意。同時她也不忘讚賞對方「是一個很好的爸爸，很單純的人」，希望大家不要因此而誤解前夫。

▼依依臉書貼文。（翻攝自Facebook／雙胞胎 依依佩佩 的 依依）

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