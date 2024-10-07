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獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了

記者許逸群／台北報導

藝人逸祥求婚成功了！今（7日）是逸祥的36歲生日，他在社群網站發文分享公布喜訊：「今年的生日有點不一樣，因為我想在這邊宣布一個消息，沒錯，我求婚了！」交往4年的原住民歌手女友「紫布爾正若」也感動地點頭答應嫁了。

▲藝人逸祥求婚女友。（圖／取自逸祥臉書）

▲藝人逸祥求婚穩交4年的女友紫布爾正若。（圖／取自逸祥臉書）

逸祥透露，雙方於2019年認識，隨著在教會的相處，覺得對方是一個非常貼心的人，總是為別人著想，總是給別人溫暖，看到別人有困難，她一定伸出手幫助，「我漸漸被她吸引，2020年4月22日的那天晚上，我鼓起勇氣跟她告白，就在她答應的時候，我跪下來感謝上帝的安排。」

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逸祥感性地說，交往4年來經歷了許多事情，「在我人生低潮的時候，給了我溫暖以及幫助，讓我一步一步可以回到演藝圈。每次看到這麼善良跟這麼單純的女生，我都會想，我是何等的幸運，能夠跟她在一起。」便在10月3日的時候，向女友紫布爾正若正式求婚。

▲▼逸祥。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團）

▲逸祥從《大學生了沒》與《瘋神無雙》闖出名堂。（圖／取自逸祥臉書）

逸祥在社群網站寫道：「親愛的紫布爾正若，雖然我不是一個很棒的男朋友，也常常讓妳生氣難過，但是很謝謝妳的包容與體諒，我也會努力改變自己。」他也希望透過分享喜訊，「讓大家一起來祝福我們，對我來說這是最棒的生日禮物。」

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