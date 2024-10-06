元元OL透視裝化身「性感小野貓」　轉身露出屁股蛋！引全網暴動

記者顧齊祐／綜合報導

女星元元（吳婕安）擁有甜美的外型及火辣的身材，平時除了用心經營社群之外，還會與粉絲分享私下生活。近日她就大方曬出了一系列超短裙的照片，露出微微屁股蛋，唯美的畫面瞬間引發粉絲暴動。

▲元元超級短裙，引發網友暴動。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



元元近日在社群平台曬出了一組辣照，畫面中，她穿著灰色薄紗長袖，絲質的設計透視出了內搭的黑色小可愛，嫩白的肌膚也若隱若現，下半身則是超短的皮革褲裙，搭配黑色的蕾絲過膝絲襪及黑色高跟鞋，頭上還戴著貓耳朵的髮箍，加上臉上的甜蜜笑容，畫面十分性感。

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▲元元戴著貓耳朵的髮箍，穿上黑絲透視服裝。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



而從另外一張側身照能夠驚人發現，在元元的超短褲裙底下，可以清楚看見渾圓的屁股蛋，火辣姿態讓網友們十分震驚。元元表示這是在颱風天翻相簿時，才意外發現這組照片，並可愛表示這是「貓貓照」。

▲元元露出渾圓屁股蛋。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）



一系列辣照曝光後，立刻引發網友們暴動，紛紛留言表示「這個屁股蛋愛了」、「若隱若現的性感」、「哪裡找得到那麼美的貓」、「第二張太犯規」、「元元的屁股蛋最性感了」。