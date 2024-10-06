打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

記者黃庠棻／台北報導

由釜山國際影展舉辦的第6屆亞洲內容暨全球OTT大獎，今（6）日在釜山電影殿堂戶外劇場舉行頒獎典禮，由公視與台灣大哥大MyVideo共同出品的戲劇《不夠善良的我們》，分別由林依晨拿下「最佳女主角獎」、蔡健雅榮獲「最佳原創歌曲獎」2項大獎。

▲林依晨奪下亞洲內容暨全球OTT大獎「最佳女主角獎」。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

《不夠善良的我們》劇組入圍者林依晨、柯震東、蔡健雅皆親自出席參加頒獎典禮，其中林依晨與柯震東的華麗造型驚豔全場，令現場國際媒體鎂光燈閃爍不停。

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《不夠善良的我們》以柔和的旋律與深刻的歌詞，完美詮釋劇中角色對情感掙扎與成長過程，展現了對善良的深刻反思。蔡健雅以其獨特的音樂風格，將情感層次表達得淋漓盡致，讓聽眾在旋律中感受到溫暖與力量。

▲林依晨奪下亞洲內容暨全球OTT大獎「最佳女主角獎」。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

蔡健雅獲得「最佳原創歌曲獎」感動表示「非常感謝亞洲內容暨全球OTT大獎！這是我第一次為電視劇創作完整配樂，這個獎項對我來說意義重大。〈善良的我們〉是一首關於學會善良的歌曲。不只對別人，對我們自己，即使形勢對我們不利。感謝導演徐譽庭邀請我參與這個美麗又充滿人情味的劇集，也感謝我的作詞葛大為，感謝我的粉絲、朋友、家人和我的經紀團隊，他們一直以來的支持！」

▲林依晨、蔡健雅奪下2項釜山影展的亞洲內容暨全球OTT大獎。（圖／公視提供）

林依晨在劇中精湛詮釋角色簡慶芬，從嫉妒到自我和解的心境變化，展現了細膩而深刻的演技。在最佳女主角獎的競爭中，面對來自各國的強勁對手，有《香菸女孩》迪安薩斯特勞沃德約、《精神病房也會迎來清晨》朴寶英、《Eye Love You》二階堂富美、《不完美受害人》周迅及《背著善宰跑》金惠奫等實力派演員，最終脫穎而出。

▲林依晨奪下亞洲內容暨全球OTT大獎「最佳女主角獎」。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

林依晨從影帝柳承龍手上接過視后寶座，在獲獎時興奮地用中、英、韓3國語言自我介紹，政大韓文系出身的她，也用流利韓文說道「我非常開心且榮耀能拿到這個獎項，這對我自己或是團隊來說，都是莫大的肯定，讓我們獲得很強大的力量。」途中還因過於感動而疑似哽咽。

▲林依晨奪下亞洲內容暨全球OTT大獎「最佳女主角獎」。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）

接著，林依晨也用英文進一步感謝大家對於戲劇的熱愛，說道「我真心相信一個好的劇本，能讓觀眾感到被理解，也能帶來啓發性，讓人了解真正重要的東西是什麼，再次感謝大會帶給我們如此美好的夜晚！」

▲林依晨奪下亞洲內容暨全球OTT大獎「最佳女主角獎」。（圖／翻攝自YouTube／부산국제영화제Busan International Film Festival）