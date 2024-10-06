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直擊／李起光開唱「洗衣板腹肌」全露！　情話連發撒嬌：不夠愛我～

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體Highlight成員李起光相隔5年，再以個人身份來到台大體育館舉辦個人專場，他穿著一身帥氣黑色勁裝亮相，開場帶來歌曲〈PREDATOR〉、〈SHE’S BAD〉，千名粉絲掀起熱烈尖叫聲。他7月才隨著團體前往高雄開唱，迅速在3個月內返台，他用中文打招呼「大家好，我是李起光」，場上情話連發「有想我嗎」、「我看你們好像不夠愛我」，Light（官方粉絲名）用歡呼聲回應他的愛。

▲▼李起光演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李起光演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李起光演唱會。（圖／記者李毓康攝）

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▲李起光以個人身份在台開唱。（圖／記者李毓康攝）

李起光透露「韓國現在已經有點涼了，台灣的話，可能是因爲LIGHT想要見我的心太熱烈了」，他直呼台灣很熱，隨後裝作不滿意的樣子問台下「我看你們好像不夠愛我，有點不夠，可以讓我再次感受到你們對我的愛嗎？」為了台灣粉絲，他的造型增加小巧思，身上多了很多十字架造型，「想讓你們覺得我看起來帥氣一點，我的鼻子上也多了十字架喔」，他用中文回答「看得到嗎」、「漂亮嗎？」

▲李起光腹肌若隱若現。（圖／記者李毓康攝）

▲李起光腹肌若隱若現。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李起光努力到手上配件都斷了。（圖／記者李毓康攝）

▲李起光努力到手上配件都斷了。（圖／記者李毓康攝）

過去有成員穿插陪粉絲聊天，李起光隻身來台開唱，他坦言「自己說話、自己跳舞、自己唱歌，真的不簡單」，努力到連手環配飾都斷了，他求歌迷表揚：「你看我多努力。」接著再撩妹，「Light非常美麗，我的眼睛快閃瞎了。」在唱到〈OUT OF CONTROL〉時，他襯衫下面扣子全開，洗衣板腹肌隨著舞蹈動作若隱若現，全場歌迷眼睛淨化。

▲▼李起光演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李起光與粉絲互動連連。（圖／記者李毓康攝）

▲▼李起光與粉絲互動連連。（圖／記者李毓康攝）

演唱會途中，李起光跳下台與千名粉絲近距離互動，他握手、打招呼狂撒粉絲福利，原打算回台上，他寵溺地喊：「我都下來舞台了，再回去舞台有點可惜對吧，有我沒去到的地方嗎？我這次會去到其他地方喔，我也許會遞麥克風給你喔，要唱喔！」氣氛熱烈。

▲▼李起光。（圖／讀者提供）

▲李起光露腹肌。（圖／讀者提供）

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