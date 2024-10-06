ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

父意外離世、母失智　楊婷婭辭去教職變「公益女神」

記者許逸群／台北報導

有「公益女神」稱號的楊婷婭（楊楊milly）透過歌曲宣導愛護流浪動物權益。今天（6日）出席公益活動時，她談起父親回台探親的時候，因故去世，母親又罹患失智，讓她體會世事無常，毅然決然辭職來到台灣推廣動保、環保，年長者以及少數民族權益。

▲「公益女神」稱號的楊婷婭（楊楊milly）。（圖／心動藝能提供）

▲「公益女神」稱號的楊婷婭（楊楊milly）。（圖／心動藝能提供）

從小與家人移居加拿大溫哥華，並遠道而來的楊婷婭，是全世界排名前40名的名牌大學英屬哥倫比亞大學畢業的高材生。大學畢業後擁有名牌私校的輔導員以及學生規劃部門的負責人的響亮資歷。進入演藝圈後，她也參與了多首音樂作品、許多大型演唱會活動，也因推廣公益議題短時間內累積眾多粉絲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「公益女神」稱號的楊婷婭（楊楊milly）。（圖／心動藝能提供）

▲楊婷婭投入眾多公益活動。（圖／心動藝能提供）

現在加拿大與台灣兩頭跑的楊婷婭，都將媽媽帶在身邊就近照顧，她坦言初期確實比較辛苦，但7年下來已能習慣。她透露，在爸爸中風期間，某次看鏡頭畫面發現，爸爸吃飯時噎到，一旁的媽媽卻完全沒反應，這時才發現原來媽媽已經是失智症初期。

為了公益，楊婷婭也透過各種方式，募資了超過上百萬的捐款，平時也會固定到流浪動物園區擔任義工。楊婷婭曾經好幾次在動物園區裡做義工時太賣力，忘記休息補充水分，還中暑暈眩多次。另外，每年聖誕節她也會自己出資，幫助社團法人親善動物保護園區建造聖誕村並邀請藝人朋友共襄盛舉。

提到投身公益與流浪動物議題，楊婷婭表示，經常在社群平台上看到重傷或殘疾的流浪動物照片，並伴隨募款訊息，激起許多人的同情心。然而，也因此出現了為了錢而假裝關心動物的「假愛心人士」，再加上許多人不理解如何正確照顧流浪動物，便推出單曲《單身狗》，希望能為大眾宣導。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

江蕙復出開金嗓！　網驚「舞台背景」許常德PO台下視角：好可怕

疑遭拍裙底！　Karina演唱會「突變臉怒瞪台下」急拉裙

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

Dcard大書人設翻車！　「很想試試辦公室戀情」影片發言被挖

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊婷婭, 楊楊milly

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 父意外離世、母失智　楊婷婭辭去教職變「公益女神」
  2. 小禎突吐苦水「一直說愛你卻遭誤解」！　疑情變受委屈...本人親發聲
  3. 孫安佐長大了！暖喊話狄鶯孫鵬「謝謝為我做那麼多」　擁抱爸畫面曝光
  4. 大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣
  5. 姐夫AKIRA心繫颱風災情　回到「第二故鄉」台南暖心：給予勇氣與力量
  6. 徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！雪梨放下恩怨來靈堂…婉拒受訪
  7. T-ara芝妍「曾期盼當媽」宣布離婚刪光黃載均！　律師是《好搭檔》編劇
  8. 冒疫情拍攝《日本人的養成》！女導演「電影與兒子」同步誕生
  9. 郭彥均冷戰老婆「她哭腫雙眼」導火線曝光！　悲從中來：被整個世界遺棄
  10. 創作才子突拋喜訊「雙喜臨門」　承諾〈我可以〉唱到棺材蓋上為止

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366