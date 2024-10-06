父意外離世、母失智　楊婷婭辭去教職變「公益女神」

記者許逸群／台北報導

有「公益女神」稱號的楊婷婭（楊楊milly）透過歌曲宣導愛護流浪動物權益。今天（6日）出席公益活動時，她談起父親回台探親的時候，因故去世，母親又罹患失智，讓她體會世事無常，毅然決然辭職來到台灣推廣動保、環保，年長者以及少數民族權益。

▲「公益女神」稱號的楊婷婭（楊楊milly）。（圖／心動藝能提供）

從小與家人移居加拿大溫哥華，並遠道而來的楊婷婭，是全世界排名前40名的名牌大學英屬哥倫比亞大學畢業的高材生。大學畢業後擁有名牌私校的輔導員以及學生規劃部門的負責人的響亮資歷。進入演藝圈後，她也參與了多首音樂作品、許多大型演唱會活動，也因推廣公益議題短時間內累積眾多粉絲。

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▲楊婷婭投入眾多公益活動。（圖／心動藝能提供）

現在加拿大與台灣兩頭跑的楊婷婭，都將媽媽帶在身邊就近照顧，她坦言初期確實比較辛苦，但7年下來已能習慣。她透露，在爸爸中風期間，某次看鏡頭畫面發現，爸爸吃飯時噎到，一旁的媽媽卻完全沒反應，這時才發現原來媽媽已經是失智症初期。

為了公益，楊婷婭也透過各種方式，募資了超過上百萬的捐款，平時也會固定到流浪動物園區擔任義工。楊婷婭曾經好幾次在動物園區裡做義工時太賣力，忘記休息補充水分，還中暑暈眩多次。另外，每年聖誕節她也會自己出資，幫助社團法人親善動物保護園區建造聖誕村並邀請藝人朋友共襄盛舉。

提到投身公益與流浪動物議題，楊婷婭表示，經常在社群平台上看到重傷或殘疾的流浪動物照片，並伴隨募款訊息，激起許多人的同情心。然而，也因此出現了為了錢而假裝關心動物的「假愛心人士」，再加上許多人不理解如何正確照顧流浪動物，便推出單曲《單身狗》，希望能為大眾宣導。