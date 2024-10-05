翁立友國慶壓軸走歐美貴族風　黃妃下台竟全身發抖…曝1遺憾

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王翁立友今（5日）在國慶晚會壓軸獻唱，並選唱〈我問天〉電音版和〈堅持〉，他為此量身定做紅色喜氣服裝，也開心表示：「很緊張很興奮能夠在大巨蛋演出，為了表示對國家生日的重視，我們是比照歐美皇宮貴族的服飾來打造。」可惜的是他在後台也沒能見到天后江蕙。

▲翁立友壓軸於國慶晚會演出。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年人氣超旺的高爾宣今也登台獻唱〈Good evening〉、〈Why you gonna lie〉， 並與多名伊林模特兒同台，高爾宣開心表示：「第一次來到大巨蛋表演，覺得超興奮、超開心！也是這次很特別的是和很多模特兒一同表演，也可以看到很多新銳設計師的作品，很棒。」

▲高爾宣與王ADEN於國慶晚會演出。（圖／記者林敬旻攝）

緊接著則是今年入圍金曲新人的王ADEN，他與高爾宣合唱〈混在一起〉，以及〈你是我寶貝〉、〈想了你六次〉、〈雙重人格〉組曲，王ADEN說：「很興奮可以來到大巨蛋 也是我第一次搭配模特兒表演，讓模特兒跟著音樂一起搖擺，最後還有搭配超模一起走秀，真的很新鮮很有趣。」兩人的演出為莊嚴的國慶晚會增添不少新潮元素。

▲黃妃喜氣出演國慶晚會。（圖／記者林敬旻攝）

金曲歌后黃妃則以一身喜氣洋洋的禮服演唱〈非常女〉、〈追追追〉，她一下台仍難掩緊張全身發抖，直到聽到經紀人告訴她表演得非常好，才終於放鬆心情回到後台；黃妃原本也想和江蕙打招呼，結果江蕙要離開時，她剛好正在忙演出前的前置工作，聽到經紀人告訴她看到二姐離開，直呼超可惜。

▲林育羣、紀曉君也參與國慶晚會演出。（圖／記者林敬旻攝）