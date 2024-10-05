比葉問還威！劉德華在機艙「1個打12個」　劉濤扮夫妻樂到心花開

記者蕭采薇／台北報導

電影《危機航線》由天王劉德華監製主演，他在電影中單挑劫機暴徒，在客機中1打12，打出不同風格，比「1個打10個」的葉問還神，讓他笑說：「感覺蠻爽的」。這次和張子楓及劉濤合作演出一家三口，讓他覺得家人組合特別新鮮，而劉濤對於可以和男神合作扮夫妻，開心的說：「樂到心花怒放！」

▲《危機航線》劉德華在電影中單挑劫機暴徒。（圖／華映提供）

《危機航線》導演彭順表示，電影中的A380豪華客機是一比一搭建的，這樣會給演員和觀眾都帶來更多真實感。更安排劉德華在機艙中有非常密集的打鬥動作戲，為了讓他可有如孤軍一人單挑劫機暴徒，劉德華一路打到底，接連1打12，打好打滿，讓他笑說：「這感覺蠻爽的，拍攝前有一直排練，因為每場打戲的方式和技巧都不一樣。」

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而電影中的主軸─家庭情感也相當感人，談及從緊張到和解的父女關係，扮演劉德華女兒的張子楓分享了片中角色的內心世界：「我認為她並不是真的恨爸爸，心裡是渴望得到爸爸的陪伴的，只是出於自我保護，所以嘴上不說。」

▲《危機航線》劉濤和張子楓飾演劉德華的妻女。（圖／華映提供）

被譽為演技天才的張子楓，首次挑戰失明人士的演技，劇組大膽沒有用墨鏡遮住她的眼睛，讓她用演技來呈現盲人的狀態，她必需長時間保持空洞不聚焦的眼神，她說：「一開始真的很難，眼神不好控制。」但經過一番練習適應，她已經掌握住角色，就算直直去撞到柱子，都能保持眼睛不眨的狀況。

▲《危機航線》劉德華一路打到底，每場打戲技巧都不一樣。（圖／華映提供）



而曾演出多部轟動劇集《瑯玡榜》《歡樂頌》的女星劉濤飾演媽媽傅源，在危機時刻總是挺身保護女兒，她說：「這場危機對這一家人來說是不可抗拒的磨難，但來自家人的愛和守護讓他們得以克服艱險。」對於獲邀演出時，劉濤笑說：「得知是要和華哥（劉德華）扮夫妻時，哇！是偶像男神，開心到心花怒放，沒想到是演離婚夫妻！」

▲《危機航線》劉濤在危機時刻總是挺身保護女兒。（圖／華映提供）

她也透露第一次見到劉德華本人時心情很激動開心，「這是所有人第一次見到華哥的正常狀態吧！」而劉德華表示這次和張子楓及劉濤扮演一家三口，合力對抗大反派屈楚蕭，這樣的演員組合，讓他覺得非常有新鮮感，很期待這個組合能有很棒的火花，《危機航線》將於10月9日上映。